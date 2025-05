De eerste ronde van de gemeentelijke en burgemeestersverkiezingen in Libanon vond plaats in de provincie Mount Lebanon.

De stemming begon zondag om 7 uur lokale tijd (0400 GMT) en eindigde om 19 uur (1600 GMT).

Volgens het staatsnieuwsagentschap NNA lag de opkomst in de eerste vijf uur van de stemming in verschillende gebieden van de provincie tussen de 11 en 30 procent.

Lokale media verwachtten een hogere opkomst in de namiddag.

NNA meldde dat de Libanese president Joseph Aoun het hoofdkwartier van het ministerie van Binnenlandse Zaken bezocht om toezicht te houden op het stemproces en veilige en transparante verkiezingen beloofde.

“Verkiezingen zijn een kans voor de burgers,” zei Aoun. “Onze missie is om de veiligheid en integriteit van het verkiezingsproces te waarborgen en het gedurende de dag te monitoren,” voegde hij eraan toe.

Aoun werd in januari verkozen, en premier Nawaf Salam vormde de maand daarop een regering, waarmee een einde kwam aan een meer dan twee jaar durende politieke impasse nadat de machtsverhoudingen in Libanon waren verschoven na de oorlog tussen Israël en Hezbollah.

De gemeentelijke verkiezingen van zondag zijn de eerste in bijna tien jaar in het door oorlog geteisterde land.

Conflict aan de grenzen

Vorig jaar werden de gemeentelijke verkiezingen voor de derde keer sinds 2016 uitgesteld vanwege Israëlische aanvallen op Libanon.

Sinds november is er een fragiel staakt-het-vuren van kracht in Libanon, waarmee een einde kwam aan maanden van grensoverschrijdende gevechten tussen Israël en Hezbollah, die in september escaleerden tot een volwaardige oorlog.

Libanese autoriteiten hebben bijna 3000 Israëlische schendingen van het staakt-het-vuren gerapporteerd, waaronder de dood van bijna 200 mensen en ongeveer 500 gewonden.

Volgens de wapenstilstandsovereenkomst zou Israël zich uiterlijk op 26 januari volledig uit Zuid-Libanon terugtrekken, maar de deadline werd verlengd tot 18 februari nadat Israël weigerde te voldoen. Het handhaaft nog steeds een militaire bezetting bij vijf grensposten.