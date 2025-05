Minstens 340.000 geregistreerde kiezers zijn begonnen met stemmen in de tweede ronde van de parlementsverkiezingen in de eilandnatie Comoren in de Indische Oceaan, waar leden voor het 33 zetels tellende parlement worden gekozen.

De stembureaus openden zondag om 05:00 GMT en blijven open tot 13:00 GMT. De Hoge Raad heeft 100 kandidaten goedgekeurd om deel te nemen aan de verkiezingen.

Volgens functionarissen van de kiescommissie worden de resultaten in de loop van de week verwacht.

De eerste ronde van de verkiezingen vond plaats op 12 januari, maar werd geboycot door de belangrijkste oppositiepartij, Juwa, die beweerde dat de stemming niet transparant was en een "schijnvertoning" noemde.

Volgens de Onafhankelijke Nationale Kiescommissie won de regeringspartij Convention for the Renewal of the Comoros 28 van de 33 zetels.

De Comoren, met een bevolking van 850.000 mensen, is een archipel van drie eilanden voor de kust van Afrika, nabij Madagaskar. Sinds de onafhankelijkheid van Frankrijk in 1975 is het land geteisterd door een reeks militaire staatsgrepen.

De huidige president, Azali Assoumani, is sinds 2016 aan de macht. Hij verlengde zijn ambtstermijn via een constitutioneel referendum in 2018, waarbij de limieten op presidentiële termijnen werden afgeschaft.