De Servische premier Milos Vucevic heeft dinsdag aangekondigd dat hij aftreedt, na weken van massale protesten over het dodelijke instorten van een betonnen overkapping in november.

Het instorten van de overkapping, waarbij 15 mensen omkwamen in de noordelijke stad Novi Sad, is uitgegroeid tot een symbool van bredere onvrede over het beleid van de Servische president Aleksandar Vucic.

Vucic wordt beschuldigd van het inperken van democratische vrijheden in Servië, ondanks zijn formele streven naar lidmaatschap van de Europese Unie voor het land.

Vucevic verklaarde tijdens een persconferentie dat zijn ontslag bedoeld is om de spanningen in Servië te verminderen.

“Het is mijn oproep aan iedereen om de gemoederen te bedaren en terug te keren naar de dialoog,” zei hij.

Ook de burgemeester van Novi Sad, Milan Djuric, zal dinsdag aftreden, aldus Vucevic.

Het ontslag van Vucevic zal waarschijnlijk leiden tot vervroegde parlementsverkiezingen.

Het parlement van Servië moet het ontslag bevestigen en heeft 30 dagen de tijd om een nieuwe regering te kiezen of vervroegde verkiezingen uit te schrijven.

Massale protesten

Tienduizenden mensen sloten zich maandag aan bij stakende universiteitsstudenten tijdens een 24-uurs blokkade van een belangrijke verkeerskruising in de Servische hoofdstad.

De studenten protesteren al weken en eisen verantwoording voor het instorten van de overkapping.

In een poging om de spanningen te verminderen, riepen Vucic, Vucevic en parlementsvoorzitter Ana Brnabic maandagavond op tot dialoog met de studenten, die brede steun hebben gekregen uit alle lagen van de Servische samenleving met hun oproep tot gerechtigheid en verantwoording.

Vucevic verklaarde dat de directe aanleiding voor zijn aftreden een aanval was op een vrouwelijke student in Novi Sad, dinsdagochtend vroeg, door vermeende aanhangers van de regerende Servische Progressieve Partij.

Vucevic zei: “Telkens wanneer het lijkt alsof er hoop is om terug te keren naar een maatschappelijke dialoog, om te praten... lijkt het alsof een onzichtbare hand een nieuw incident creëert en de spanningen weer oplopen.”

De Servische aanklagers hebben aanklachten ingediend tegen 13 personen, waaronder een regeringsminister en verschillende staatsfunctionarissen. Maar de voormalige minister van Bouw, Goran Vesic, is vrijgelaten uit detentie, wat twijfels oproept over de onafhankelijkheid van het onderzoek.

Het hoofdstation van Novi Sad is de afgelopen jaren tweemaal gerenoveerd als onderdeel van een breder infrastructuurproject met Chinese staatsbedrijven.