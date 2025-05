Britse terrorismebestrijding eenheden zijn donderdag een onderzoek gestart naar online video's van de Ierse rappers Kneecap nadat de band ontkende Hamas en Hezbollah te steunen of aan te zetten tot geweld tegen Britse politici.

De aankondiging kwam nadat bijna 40 andere groepen en artiesten, waaronder Pulp, Paul Weller en Primal Scream, hun steun betuigden aan de band te midden van een escalerende controverse over politieke boodschappen tijdens hun concerten.

Andere artiesten die hun steun hebben uitgesproken zijn onder meer The Pogues, Massive Attack, Dexys en Thin Lizzy.

“Als artiesten voelen we de noodzaak om ons uit te spreken tegen elke politieke onderdrukking van artistieke vrijheid,” verklaarde de groep in een gezamenlijke verklaring.

Ze voegden eraan toe dat er sprake is van een “duidelijke, gecoördineerde poging om te censureren en uiteindelijk te deplatformen.”

Sinds het conflict is ontstaan, zijn meerdere concerten van Kneecap geannuleerd, waaronder één in Zuidwest-Engeland en drie in Duitsland.

De Metropolitan Police in Londen verklaarde dat twee video's zijn “doorgestuurd naar de Terrorismebestrijding verwijzingseenheid voor internet voor beoordeling door gespecialiseerde agenten, die hebben vastgesteld dat er gronden zijn voor verder onderzoek naar mogelijke overtredingen in verband met beide video's.”

Het onderzoek “wordt nu uitgevoerd door agenten van Met’s commando terrorismebestrijding en het onderzoek is op dit moment nog gaande”, voegde het eraan toe.

Kneecap bood maandag excuses aan aan de families van vermoorde Britse politici en ontkende Hamas en Hezbollah te steunen.

‘Hamas omhoog, Hezbollah omhoog'

De controverse begon nadat de politie zondag verklaarde videobeelden te onderzoeken. Op een van de video's leek een bandlid te roepen: “up Hamas, up Hezbollah.”

Het Verenigd Koninkrijk heeft Hamas en Hezbollah als verboden organisaties aangemerkt.

Hamas heeft echter de Britse regering opgeroepen om de groep van de lijst van verboden organisaties te verwijderen, met het argument dat het een Palestijnse “bevrijdings- en verzetsbeweging” is die als doel heeft “Palestina te bevrijden” en geen bedreiging vormt voor het VK.

De Ierse premier Micheál Martin had Kneecap opgeroepen om duidelijkheid te geven over hun steun aan de groepen.

Er doken ook beelden op van het Belfastse raptrio tijdens een optreden in 2023, waarop een lid leek te zeggen: “The only good Tory is a dead Tory. Kill your local MP.”

De familie van de Conservatieve parlementariër David Amess, die in 2021 werd doodgestoken door een aanhanger van de terreurgroep Daesh, eiste excuses van Kneecap.

In een verklaring op maandagavond ontkende Kneecap dat de videobeelden correct werden weergegeven en zei dat deze “opzettelijk uit hun context zijn gehaald.”

“Laten we duidelijk zijn: we steunen Hamas of Hezbollah niet, en hebben dat ook nooit gedaan,” aldus de band, die eraan toevoegde dat ze nooit “geweld tegen een parlementariër of individu zouden aanmoedigen. Nooit.”

“Aan de families van Amess en Cox bieden we onze oprechte excuses aan. We hebben nooit de intentie gehad om jullie pijn te doen,” verklaarde de band, verwijzend naar Labour-parlementariër Jo Cox, die in 2016 werd vermoord door een neonazi-sympathisant een week voor het Brexit-referendum.