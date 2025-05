Enkele van de grootste banken in de Verenigde Staten onderzoeken de mogelijkheid om een consortium te vormen voor het uitgeven van een gezamenlijke stablecoin, aldus The Wall Street Journal. Deze stap is bedoeld om de toenemende concurrentie vanuit de cryptosector het hoofd te bieden.

De gesprekken zouden plaatsvinden tussen bedrijven die mede-eigendom zijn van JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo en andere grote commerciële banken. Belangrijke spelers zijn onder meer Early Warning Services — de exploitant van de peer-to-peer betalingsapp Zelle — en The Clearing House, dat een netwerk voor realtime betalingen beheert.

Bronnen die door de Wall Street Journal worden aangehaald, stellen dat de gesprekken zich nog in een vroeg, conceptueel stadium bevinden en afhankelijk kunnen zijn van toekomstige regelgeving, met name wetgeving rond stablecoins.

Stablecoins - een type cryptocurrency gekoppeld aan een fiatvaluta zoals de Amerikaanse dollar - worden steeds vaker gebruikt om digitale activa snel en met minimale kosten over te dragen. Ze worden ondersteund door contanten of contant-equivalente reserves, zoals Amerikaanse staatsobligaties, en functioneren als digitale dollars in cryptomarkten.

De grote banken onderzoeken of hun eigen versie van een stablecoin kan worden gebruikt voor snellere betalingen, zoals grensoverschrijdende transacties die momenteel dagen duren via traditionele systemen.

Een model dat wordt besproken, zou niet-lidbanken toestaan de stablecoin te gebruiken, waardoor een breder ecosysteem ontstaat. Sommige regionale en lokale banken overwegen echter een apart consortium, hoewel dit vanwege uitdagingen rondom schaal en regelgeving moeilijker kan zijn.

Trump administratie stimuleert crypto mainstream

De gesprekken vinden plaats terwijl voormalig president Donald Trump zichzelf positioneert als de zogenaamde "crypto-president" en pleit voor mainstream adoptie van crypto. Hij benadrukt de rol ervan in het verbeteren van het banksysteem en het versterken van de dominantie van de dollar.

Banken maken zich steeds meer zorgen dat stablecoins — vooral als ze worden geadopteerd door grote technologiebedrijven of grote retailers — deposito's en transacties kunnen weghalen bij traditionele instellingen.

Na een regelgevend optreden tegen digitale activa twee jaar geleden, probeert de traditionele financiële sector nu een inhaalslag te maken.

Vorige maand meldde de WSJ dat verschillende cryptobedrijven zich voorbereiden om bankcharters of -licenties aan te vragen, gesteund door een nieuwe wet — de GENIUS Act — die een kader moet bieden voor zowel banken als niet-banken om stablecoins uit te geven.

De Amerikaanse Senaat heeft onlangs een procedurele stap gezet in verband met het wetsvoorstel.

Volgens een memo van advocatenkantoor Paul Hastings bevat de nieuwste versie beperkingen voor niet-financiële openbare bedrijven om stablecoins uit te geven — maar geen volledig verbod, waar bank lobbyisten op hadden aangedrongen.