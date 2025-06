Het Verenigd Koninkrijk is van plan om minstens 12 F-35A gevechtsvliegtuigen aan te schaffen die in staat zijn kernwapens te dragen en zich aan te sluiten bij de nucleaire luchtmissie van de NAVO.

Premier Keir Starmer zal naar verwachting woensdag tijdens de NAVO-top in Nederland de aankondiging doen en de lidstaten oproepen hun inzet voor het bondgenootschap te versterken, aldus een officiële persverklaring.

De F-35A-jets zijn in staat conventionele wapens te dragen, maar kunnen indien nodig ook worden uitgerust met door de VS geproduceerde kernbommen.

Het vijfde generatie gevechtsvliegtuig, dat voornamelijk wordt geproduceerd door het Amerikaanse bedrijf Lockheed Martin, behoort tot de meest geavanceerde vliegtuigen ter wereld, hoewel het ook een van de duurste is.

"In een tijdperk van radicale onzekerheid kunnen we vrede niet langer als vanzelfsprekend beschouwen, en daarom investeert mijn regering in onze nationale veiligheid," zei Starmer.

Downing Street beschreef de stap als "de grootste versterking van de nucleaire houding van het VK in een generatie."

"De toewijding van het VK aan de NAVO is onbetwistbaar, net zoals de bijdrage van het bondgenootschap om het Verenigd Koninkrijk veilig en beschermd te houden," zei Starmer.

"Maar we moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen om het Euro-Atlantische gebied voor toekomstige generaties te beschermen."

Hij merkte ook op dat de beslissing 100 bedrijven ten goede zou komen en 20.000 banen in het hele land zou veiligstellen, wat een "nieuw tijdperk voor onze wereldleidende Royal Air Force" markeert.

NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte beschreef de aankondiging als "opnieuw een krachtige Britse bijdrage aan de NAVO."