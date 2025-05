De Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy heeft beweerd dat Rusland een ballistische raket, geproduceerd in Noord-Korea, heeft gebruikt bij de nachtelijke aanval op Kiev, waarbij 12 mensen omkwamen en 90 anderen gewond raakten.

"Volgens voorlopige informatie hebben de Russen een ballistische raket gebruikt die in Noord-Korea is vervaardigd. Onze speciale diensten onderzoeken alle details," zei Zelenskyy, die momenteel op staatsbezoek is in Zuid-Afrika, in een verklaring op X op donderdag.

Hij waarschuwde dat, als dit wordt bevestigd, het gebruik van een dergelijke raket de "criminele aard van de alliantie tussen Rusland en Pyongyang" zou aantonen.

Eerder meldde Oekraïne dat 10 mensen waren omgekomen en 90 anderen gewond waren geraakt bij de Russische raketaanval op de hoofdstad Kiev, maar later werden nog twee lichamen ontdekt in het puin van de ingestorte infrastructuur.

"Reddingswerkers hebben nog twee lichamen geborgen onder het puin in het district Svyatoshynskyi. We hebben nu 12 doden," zei Tymur Tkachenko, het hoofd van de Militaire Administratie van de stad Kiev, op Telegram.

Tkachenko meldde eerder dat bij de aanval 90 mensen gewond raakten, van wie minstens 12 kinderen waren. Hij voegde eraan toe dat ook de districten Holosiivskyi, Shevchenkivskyi, Solomyanskyi, Obolonskyi en Desnyanskyi waren getroffen.

De Oekraïense luchtmacht beweerde dat haar luchtverdediging 48 van de 70 raketten en 64 van de 145 drones die Rusland 's nachts lanceerde, heeft onderschept.

Trump roept Poetin op aanvallen te stoppen

Ondertussen heeft president Donald Trump Vladimir Poetin opgeroepen om de aanvallen op Oekraïne te stoppen, in een zeldzame berisping op de Russische leider.

De directe oproep van de Amerikaanse president aan Poetin kwam nadat Zelenskyy zijn bondgenoten had aangespoord om meer druk op Rusland uit te oefenen om de invasie te stoppen.

"Ik ben niet blij met de Russische aanvallen," zei Trump op sociale media. "Niet nodig, en zeer slecht getimed. Vladimir, STOP!"

Trump, die ervan wordt beschuldigd Rusland te bevoordelen en Zelenskyy vaak heeft bekritiseerd, werd door journalisten gevraagd welke concessies Moskou had aangeboden in onderhandelingen om de oorlog te beëindigen.

"Stoppen met het innemen van het hele land — een vrij grote concessie," antwoordde hij.