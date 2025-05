Met tranen in zijn ogen heeft de directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Israël opgeroepen tot "genade" in zijn acties in Gaza en benadrukt dat vrede ook in Israëls eigen belang zou zijn.

Tijdens een emotionele toespraak op de jaarlijkse vergadering van de WHO op donderdag, verklaarde Tedros Adhanom Ghebreyesus dat de oorlog niet alleen Gaza schaadt, maar ook Israël, en dat het geen duurzame oplossing zal brengen.

"Ik kan voelen hoe de mensen in Gaza zich op dit moment voelen. Ik kan het ruiken. Ik kan het visualiseren. Ik kan zelfs de geluiden horen. En dit komt door PTSS (posttraumatische stressstoornis)," zei Tedros, 60 jaar oud, die vaak heeft gesproken over zijn eigen jeugd tijdens de oorlog in Ethiopië.

"Je kunt je voorstellen hoe mensen lijden. Het is echt verkeerd om voedsel als wapen te gebruiken. Het is zeer verkeerd om medische voorraden als wapen te gebruiken."

De Verenigde Naties begonnen donderdag met de distributie van ongeveer 90 vrachtwagens met hulpgoederen, de eerste leveringen aan Gaza sinds Israël op 2 maart een totale blokkade instelde.

Tedros benadrukte dat alleen een politieke oplossing een betekenisvolle vrede kan brengen. "Een oproep tot vrede is eigenlijk in het beste belang van Israël zelf. Ik voel dat de oorlog Israël zelf schaadt en het zal geen blijvende oplossing brengen," zei hij.

"Ik vraag of je genade kunt tonen. Het is goed voor jou en goed voor de Palestijnen. Het is goed voor de mensheid."

'Systematische' vernietiging

De directeur noodsituaties van de WHO, Michael Ryan, waarschuwde dat 2,1 miljoen mensen in Gaza "in acuut levensgevaar" verkeren. "We moeten de hongersnood beëindigen, we moeten alle gijzelaars vrijlaten en we moeten het gezondheidssysteem weer operationeel maken," zei hij.

"Als voormalig gijzelaar kan ik zeggen dat alle gijzelaars vrijgelaten moeten worden. Hun families lijden. Hun families hebben pijn," voegde hij eraan toe.

De WHO meldde dat Palestijnen in Gaza kampen met acute tekorten aan voedsel, water, medische voorraden, brandstof en onderdak. Vier grote ziekenhuizen hebben de afgelopen week hun medische diensten moeten staken vanwege hun nabijheid tot gevechtszones of evacuatiegebieden, en aanvallen.

Slechts 19 van de 36 ziekenhuizen in Gaza blijven operationeel, met personeel dat werkt onder "onmogelijke omstandigheden", aldus de VN-gezondheidsorganisatie in een verklaring.

"Ten minste 94 procent van alle ziekenhuizen in de Gazastrook is beschadigd of vernietigd," zei de organisatie, terwijl Noord-Gaza "bijna volledig is ontdaan van gezondheidszorg."

Ze meldde dat in het hele Palestijnse gebied slechts 2000 ziekenhuisbedden beschikbaar blijven — een aantal dat "volstrekt onvoldoende is om aan de huidige behoeften te voldoen."

"De vernietiging is systematisch. Ziekenhuizen worden hersteld en bevoorraad, alleen om opnieuw blootgesteld te worden aan vijandelijkheden of aangevallen te worden. Deze destructieve cyclus moet stoppen."

Genocide van belegerde bevolking

Het Israëlische leger heeft sinds oktober 2023 een genocide uitgevoerd tegen Gaza, waarbij bijna 64.000 Palestijnen zijn omgekomen, van wie de meesten vrouwen en kinderen zijn, ondanks internationale oproepen tot een staakt-het-vuren.

Onder de doden bevinden zich ongeveer 11.000 Palestijnen die vermoedelijk begraven liggen onder het puin van vernietigde huizen.

Experts stellen echter dat het werkelijke dodental aanzienlijk hoger ligt dan wat de autoriteiten in Gaza hebben gerapporteerd, met schattingen rond de 200.000.

Het Internationaal Strafhof heeft in november vorig jaar arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zijn voormalige minister van Defensie Yoav Gallant wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Gaza.

Israël wordt ook geconfronteerd met een genocidezaak bij het Internationaal Gerechtshof vanwege zijn oorlog tegen de enclave.

Israël heeft wijken zwaar beschadigd, massagraven opgegraven, begraafplaatsen geschonden, winkels en bedrijven gebombardeerd, ziekenhuizen en mortuaria vernietigd, tanks en bulldozers over lijken gereden, Palestijnse gevangenen gemarteld, gevangenen onderworpen aan schijnexecuties en ook seksueel geweld gepleegd tegen Palestijnen.

Israëlische soldaten hebben tijdens de genocide sadistisch gedrag vertoond door Palestijnse gevangenen te bespotten en te beweren dat ze voetbal speelden met de hoofden van hun kinderen in Gaza.

Video's zijn opgedoken waarin Israëlische troepen Palestijnse huizen plunderen, kinderbedden vernietigen, huizen in brand steken en ontheemde Palestijnen bespotten door hun ondergoed te dragen en kinderspeelgoed te stelen. Deze video's zijn live gestreamd door soldaten.

In hun missie om Palestina uit te wissen, hebben Israëlische troepen een recordaantal baby's, medici, atleten en journalisten gedood — ongekend in enige oorlog in deze eeuw.

Israëls voormalige militaire generaal, Yair Golan, beschuldigde Tel Aviv eerder deze week van het vermoorden van Palestijnse baby's voor sport en het streven om miljoenen Palestijnen uit het belegerde Gaza te verdrijven.

"Israël is op weg om een pariastaat te worden onder de naties — zoals het oude Zuid-Afrika — als het niet terugkeert naar het gedrag van een normaal land," zei Golan dinsdag.

"Een normaal land voert geen oorlog tegen burgers, doodt geen baby's als hobby en stelt geen doelen die de verdrijving van bevolkingsgroepen omvatten," vertelde hij aan de Israëlische publieke radio Kan.