Een opiniepeiling heeft aangetoond dat 85 procent van de Groenlanders niet wil dat hun Arctische eiland — een semiautonoom Deens gebied — onderdeel wordt van de Verenigde Staten. Bijna de helft van de ondervraagden ziet de interesse van de Amerikaanse president Donald Trump zelfs als een bedreiging.

Trump verklaarde eerder deze maand dat Groenland van vitaal belang is voor de Amerikaanse veiligheid en dat Denemarken de controle over het strategisch belangrijke eiland zou moeten opgeven.

De peiling, uitgevoerd door onderzoeksbureau Verian in opdracht van de Deense krant Berlingske en de Groenlandse krant Sermitsiaq, liet zien dat slechts 6 procent van de Groenlanders voorstander is van aansluiting bij de VS, terwijl 9 procent nog geen mening heeft.

Uit de peiling bleek verder dat 45 procent van de Groenlanders de interesse van Trump in Groenland als een bedreiging ziet, terwijl 43 procent het als een kans beschouwt. De resterende 13 procent was onbeslist.

Groenland geniet van veel dezelfde sociale voorzieningen als Denemarken, zoals universele gezondheidszorg en gratis onderwijs.

Slechts 8 procent van de ondervraagden gaf aan bereid te zijn hun Deense nationaliteit in te ruilen voor een Amerikaanse. Daarentegen gaf 55 procent de voorkeur aan het behouden van hun Deense staatsburgerschap, terwijl 37 procent geen keuze kon maken.

Niet te koop

De Deense premier Mette Frederiksen verklaarde dinsdag dat zij volledig achter het principe staat om respect te behouden voor internationale grenzen. Dit zei zij na ontmoetingen met de Franse president Emmanuel Macron, de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte.

"Ik ben blij als de peiling uitdrukt dat veel Groenlanders een voortgezette nauwe samenwerking met Denemarken willen zien. Waarschijnlijk in een andere vorm dan we vandaag kennen, omdat alles in de loop der tijd verandert," vertelde Frederiksen aan Berlingske in reactie op de peiling.

Denemarken kondigde maandag aan 14,6 miljard kronen (2,04 miljard dollar) te zullen besteden aan het versterken van zijn militaire aanwezigheid in het Noordpoolgebied.

Groenland — met een landoppervlak groter dan Mexico en een bevolking van 57.000 — kreeg in 2009 brede zelfbesturende autonomie, inclusief het recht om via een referendum onafhankelijkheid van Denemarken uit te roepen.

De Groenlandse premier Mute Egede, die de inspanningen voor onafhankelijkheid heeft opgevoerd, heeft herhaaldelijk verklaard dat het eiland niet te koop is en dat het aan de bevolking is om over hun toekomst te beslissen.

Het Amerikaanse leger heeft een permanente aanwezigheid op de Pituffik Space Base in het noordwesten van Groenland, een strategische locatie voor het vroegtijdig waarschuwingssysteem voor ballistische raketten, aangezien de kortste route van Europa naar Noord-Amerika via het eiland loopt.