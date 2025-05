Honderden burgers hebben zich verzameld in het Syrische Latakia om steun te betuigen aan de regeringsstrijdkrachten na recente incidenten in de provincie.

Op dinsdag kwamen mensen bijeen op het Sheikh Dahir-plein in het centrum van Latakia, met spandoeken met Arabische teksten zoals: "De krachten van het afgezette regime hebben de infrastructuur vernietigd," "De Alsharaa-regering vertegenwoordigt mij," en "Wij staan achter de veiligheidstroepen."

Sommige demonstranten droegen vlaggen van het Syrische Vrije Leger, terwijl anderen foto's toonden van veiligheidspersoneel dat omkwam bij gevechten tussen 6 en 10 maart.

De sektarische onrust die de krachten van het afgezette regime probeerden aan te wakkeren, is mislukt, vertelde demonstrant Rana al Sayyid aan Anadolu Agency. "We zullen tot het einde verenigd blijven. We wijzen separatisme volledig af. Moge God onze veiligheidstroepen beschermen."

Een andere demonstrant, Muna al Sayyid, veroordeelde de aanvallen uitgevoerd door de krachten van het afgezette regime en betuigde haar medeleven met de omgekomen veiligheidstroepen.

Muawiya Sahyouni, een andere deelnemer, benadrukte dat niemand in Syrië gedwongen mag worden om te vluchten. "Iedereen is onze familie. We willen niet dat een Alawiet wordt verdreven. Ons land is uitgeput door de oorlog," zei Sahyouni.

Bilal Salouha deelde hetzelfde gevoel en riep op tot een einde aan het voortdurende conflict. "We zijn moe van het bloedvergieten. We vragen ook degenen die in het buitenland wonen om terug te keren naar hun geboortestad," zei hij.

Intense aanvallen

Vorige week waren de kustprovincies Latakia en Tartus in Syrië het toneel van gecoördineerde aanvallen door loyalisten van het afgezette Bashar al Assad-regime.

Dit waren de intenste aanvallen sinds de val van het regime, gericht op veiligheidspatrouilles en controleposten, met slachtoffers tot gevolg.

Na de val van het Assad-regime in december lanceerden de nieuwe Syrische autoriteiten een initiatief om de status van voormalige regime-leden in het leger en de veiligheidstroepen te regelen, op voorwaarde dat ze hun wapens inleverden en niet betrokken waren bij bloedvergieten.

Hoewel tienduizenden het initiatief accepteerden, weigerden sommige gewapende groepen, bestaande uit overblijfselen van het regime, vooral in de kustregio waar hoge Assad-officieren waren gestationeerd, dit te aanvaarden.

Na verloop van tijd vluchtten deze groepen naar de bergachtige gebieden, waar ze de spanningen aanwakkerden, de regio destabiliseerden en de afgelopen weken sporadische aanvallen uitvoerden op regeringstroepen.