De VS zal Patriot-luchtverdedigingsraketten naar Oekraïne sturen, zei president Donald Trump, terwijl hij zijn ongenoegen uitte over de Russische president Vladimir Poetin.

"De Europese Unie betaalt ervoor. Wij betalen er niets voor, maar we zullen ze sturen. Het is goed voor onze handel, en we zullen ze Patriots sturen, die ze hard nodig hebben," vertelde Trump zondag aan verslaggevers op Joint Base Andrews in Maryland, zonder te specificeren hoeveel Patriot-raketsystemen hij van plan is naar Oekraïne te sturen.

“Want Poetin heeft veel mensen echt verrast. Hij praat vriendelijk en vervolgens bombardeert hij 's avonds iedereen, maar er is een klein probleem: ik hou er niet van," voegde hij eraan toe.

Trump zei dat hij een ontmoeting zal hebben met NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte, die maandag een tweedaags bezoek aan Washington, DC zal beginnen. Tijdens dit bezoek zal Rutte ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, minister van Defensie Pete Hegseth en leden van het Congres ontmoeten.

Gevraagd of hij maandag sancties tegen Rusland zal aankondigen, antwoordde Trump: "We zullen zien wat we morgen zullen zien."

Trump merkte op dat Europa sancties tegen Rusland heeft aangekondigd. "Ik ben erg teleurgesteld in president Poetin. Ik dacht dat hij iemand was die meende wat hij zei — en hij praat zo mooi, maar vervolgens bombardeert hij 's nachts mensen. Dat vinden we niet leuk."

Senatoren Lindsey Graham en Richard Blumenthal hebben op 1 april een wetsvoorstel ingediend, genaamd de 'Sanctioning Russia Act of 2025', dat een invoertarief van 500 procent zou opleggen op geïmporteerde goederen uit landen die Russische olie, gas, uranium en andere producten kopen.

Trump zei afgelopen donderdag dat hij maandag een "belangrijke verklaring" over Rusland zal afleggen, zonder verdere details te geven.