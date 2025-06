Tienduizenden demonstranten gingen de straat op in de Verenigde Staten om te protesteren tegen wat organisatoren omschrijven als de autoritaire koers van de regering-Trump, het beleid dat de rijken bevoordeelt, en de harde aanpak van immigranten.

In alle 50 staten werden protesten gehouden, die door de organisatoren werden omschreven als de grootste nationale mobilisatie sinds Trump in januari weer aantrad. Demonstranten droegen borden met teksten als “Geen koningen”, “Geen kroon voor de clown” en “Het fascistische regime van Trump moet nu verdwijnen!”, waarmee ze een gecoördineerde boodschap uitdroegen waarin ze het vermeende autoritarisme afwezen.

De protesten stonden in schril contrast met een militaire parade in Washington, die werd gehouden ter gelegenheid van de oprichting van het Amerikaanse leger en samenviel met Trumps 79ste verjaardag. Critici noemden de parade, die $ 45 miljoen kostte, een “ijdelheidsvertoning” en bekritiseerden de inzet van duizenden troepen van de Nationale Garde en mariniers in steden als Los Angeles, waar lokale ambtenaren bezwaar hadden gemaakt.

“Ik ben hier vandaag om de wereld te vertellen dat we in Amerika geen koningen hebben. In Amerika is de wet koning,” zei Ilene Ryan, een demonstrant in Boston.

In New York trotseerden tienduizenden mensen de gietende regen om over Fifth Avenue te marcheren, begeleid door tromgeroffel en leuzen als “Hey hey, ho ho, Donald Trump has got to go!” Acteurs Susan Sarandon en Mark Ruffalo werden gespot tussen de doorweekte menigte.

In Los Angeles marcheerden duizenden door de straten van de stad, terwijl ze slogans riepen zoals “No faux-king way” en “Impeach Trump.” Een ballonversie van Trump in een luier zweefde boven de menigte terwijl federale troepen toekeken.

Iris Rodriguez, 44, wiens familie zonder legale status naar de VS kwam, zei dat het moment voor haar erg persoonlijk voelde.

“Als dit mijn moeder was, als dit de jaren 80 waren, zou dit haar overkomen”, zei ze. “Ik was bang, maar ik weiger te bang te zijn om te komen.”

Hoewel de meeste protesten vreedzaam verliepen, deden zich enkele geïsoleerde incidenten voor. In Culpeper, Virginia, meldde de politie dat een man opzettelijk op een groep demonstranten inreed toen deze zich aan het verspreiden was. Er zijn geen gewonden gemeld. In Los Angeles zetten agenten traangas en bereden politie in om de menigte bij het federale gebouw in het centrum van de stad te verdrijven, het centrum van de anti-ICE-protesten van de afgelopen week.