Moslims in Australië eisen strengere maatregelen tegen anti-moslimsentimenten na bedreigingen gericht op de gemeenschap.

De Lakemba-moskee in Sydney, New South Wales, deelde een verontrustende bedreiging die het ontving via TikTok. Onder een bericht van de moskee reageerde een gebruiker genaamd Wello met de opmerking: “Christchurch opnieuw, alsjeblieft.” Dit verwijst naar de aanslag van 15 maart 2019 in Christchurch, waarbij Brenton Tarrant, een Australische witte supremacist, 51 mensen doodde en 40 anderen verwondde in de Al Noor moskee en het Linwood Islamic Centre in Nieuw-Zeeland.

De Lakemba moskee gaf een verklaring uit waarin het onmiddellijke actie eiste tegen de toenemende islamofobie. “De afgelopen weken hebben we gerichte aanvallen op moskeeën en islamitische scholen gezien op sociale media. Nu is de Lakemba moskee direct bedreigd, met walgelijke verwijzingen naar de Christchurch-aanslag,” aldus de verklaring.

De moskee benadrukte de noodzaak van “strengere wetten om anti-moslimhaat te erkennen en strafbaar te stellen, media en politici die ophouden verdeeldheid te zaaien met desinformatie, en Australiërs van alle achtergronden die opstaan tegen islamofobie” om de veiligheid van de moslimgemeenschap te waarborgen. “We zullen niet wachten op een nieuwe tragedie voordat er actie wordt ondernomen. We eisen bescherming, respect en het recht om zonder angst in ons eigen land te leven,” voegde de moskee eraan toe.

De premier van New South Wales, Chris Minns, veroordeelde de bedreiging in een bericht op X en bevestigde dat de politie een onderzoek is gestart. “Iedereen in onze staat verdient het om zijn geloof vrij te kunnen belijden zonder bedreigingen, en dit racisme en deze islamofobie hebben absoluut geen plaats in New South Wales,” verklaarde Minns.

Burgemeester Bilal El-Hayek van Canterbury-Bankstown veroordeelde de bedreiging ook op zijn Facebook-pagina als “weer een walgelijke vorm van islamofobie.” Hij riep op: “Haatzaaiende uitlatingen en intolerantie tegen de moslimgemeenschap nemen toe, en we moeten dit allemaal aan de kaak stellen.”

Eerder deze maand arresteerde de Australische politie een 16-jarige jongen in verband met een onderzoek naar een gewelddadige online bedreiging gericht op een pas geopende moskee in Sydney, waarin werd verwezen naar een terreuraanslag.