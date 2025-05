De Verenigde Staten hebben ermee ingestemd om de militaire hulp en inlichtingenuitwisseling met Oekraïne onmiddellijk te hervatten, na gesprekken in Saoedi-Arabië waarin Kiev aangaf bereid te zijn een Amerikaans voorstel voor een 30-daagse wapenstilstand in de oorlog met Rusland te accepteren, aldus de landen in een gezamenlijke verklaring.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, verklaarde dat hij het voorstel nu aan de Russen zal voorleggen en dat de bal nu bij Moskou ligt.

"De president wilde dat deze oorlog gisteren al voorbij was... Dus onze hoop is dat de Russen zo snel mogelijk 'ja' zullen zeggen, zodat we naar de tweede fase kunnen gaan, namelijk echte onderhandelingen," zei Rubio dinsdag tegen verslaggevers, verwijzend naar de Amerikaanse president Donald Trump, na de verklaring.

De Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy, die wel in Saoedi-Arabië was maar niet deelnam aan de gesprekken, noemde de wapenstilstand een "positief voorstel" dat betrekking heeft op het front in het conflict, en niet alleen op gevechten in de lucht en op zee.

Beide partijen verklaarden ook dat Washington en Kiev overeenkwamen om zo snel mogelijk een uitgebreide overeenkomst te sluiten voor de ontwikkeling van Oekraïne's kritieke minerale hulpbronnen. Deze deal was al weken in voorbereiding, maar kwam in een impasse na een moeizaam verlopen ontmoeting in het Witte Huis tussen Trump en Zelenskyy vorige week.

Zelenskyy verklaarde dat de twee landen zullen samenwerken om de overeenkomst over mineralen af te ronden.

Een hoge adviseur van Zelenskyy zei dat opties voor veiligheidsgaranties aan Oekraïne werden besproken met Amerikaanse functionarissen. De adviseur gaf geen details over de opties.