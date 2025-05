De Qatarese emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani president Donald Trump’s bezoek aan Doha als “historisch” en benadrukte dat het een keerpunt markeert in de strategische relatie tussen de twee landen.

“We hebben een paar uur een geweldig gesprek gehad met de president, en we hebben veel onderwerpen besproken over onze uitstekende bilaterale relatie en de situatie in de regio,” zei hij woensdag tijdens de ondertekeningsceremonie van verschillende overeenkomsten tussen de twee landen.

“Ik denk dat we na het ondertekenen van deze documenten naar een nieuw niveau van relatie tussen Qatar en de VS gaan,” voegde hij eraan toe.

Een gezamenlijke verklaring van samenwerking werd ook ondertekend tussen de twee landen.

“Ik wil u, meneer de president, nogmaals bedanken voor dit historische bezoek,” zei Sheikh Tamim.

Eerder zei de Qatarese emir dat zijn land samenwerkt met Trump om vrede te bevorderen.

“We kunnen blijven samenwerken om vrede te brengen in onze regio of andere regio’s, zoals vrede tussen Rusland en Oekraïne,” zei Tamim tijdens zijn ontmoeting met Trump in Doha.

Trumps bezoek aan Doha maakt deel uit van een Golf-tour die dinsdag begon in Saoedi-Arabië en naar verwachting vrijdag eindigt in de Verenigde Arabische Emiraten.

Zijn bezoek aan Qatar is het eerste bezoek van een Amerikaanse president aan het Golfstaatje sinds George W. Bush in 2003.

Overeenkomsten ter waarde van $ 1,2 triljoen

“Historische” overeenkomsten die Qatar tijdens Trumps bezoek heeft ondertekend, symboliseren een “historische” economische toewijding ter waarde van minstens $ 1,2 triljoen, aldus het Witte Huis later.

“De historische overeenkomsten die vandaag worden gevierd, zullen innovatie en welvaart voor generaties stimuleren, de Amerikaanse productie en technologische leiderschap versterken, en Amerika op weg zetten naar een nieuw Gouden Tijdperk,” aldus een verklaring van het Witte Huis.

Onder de genoemde overeenkomsten was een eerder aangekondigde overeenkomst met Boeing om Qatar Airways te voorzien van 787 Dreamliner- en 777X-vliegtuigen aangedreven door GE Aerospace-motoren. Volgens het Witte Huis is dit de “grootste widebody-order ooit” en de “grootste 787-order ooit” voor Boeing.

Het Witte Huis verklaarde dat de deal een waarde heeft van $ 96 miljard en tot 210 Amerikaanse Boeing 787 Dreamliner- en 777X-vliegtuigen omvat. Trump verklaarde eerder dat de overeenkomst meer dan $ 200 miljard waard was en 160 vliegtuigen omvatte. De verschillen waren niet onmiddellijk te verklaren.

Het Witte Huis reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.

De verklaring wees ook op een energieontwikkelingsakkoord met het Amerikaanse bedrijf Parsons en een toezegging van het Qatarese bedrijf Al Rabban Capital om $ 1 miljard te investeren in “state-of-the-art kwantumtechnologieën en personeelsontwikkeling in de Verenigde Staten.”

Op defensiegebied meldde het Witte Huis dat Raytheon een overeenkomst van $ 1 miljard heeft gesloten om Qatar te voorzien van anti-drone capaciteiten, waarmee Qatar de “eerste internationale klant wordt voor Raytheons Fixed Site - Low, Slow, Small Unmanned Aerial System Integrated Defeat System (FS-LIDS) ontworpen om onbemande vliegtuigen tegen te gaan.”

General Atomics ondertekende afzonderlijk een overeenkomst van $ 2 miljard om Qatar MQ-9B SkyGuardian surveillance drones te verkopen.

Een intentieverklaring tussen de VS en Qatar schetst verder meer dan $ 38 miljard aan wat het Witte Huis “potentiële investeringen” noemt, waaronder steun voor kostenverdeling op de Al Udeid-luchtmachtbasis en toekomstige defensiemogelijkheden met betrekking tot luchtverdediging en maritieme veiligheid.

De faciliteit, gelegen net ten zuidwesten van Doha, is de grootste Amerikaanse militaire basis in het Midden-Oosten.

“Deze nieuwe overeenkomsten en instrumenten zijn bedoeld om de groei van de bilaterale commerciële relatie tussen de VS en Qatar te stimuleren, duizenden goedbetaalde banen te creëren en nieuwe handels- en investeringsmogelijkheden te openen voor beide landen in het komende decennium en daarna,” aldus het Witte Huis.