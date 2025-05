De afgelopen weken heeft Dhaka te maken gehad met aanhoudende demonstraties. Hoewel de intensiteit van deze bijeenkomsten is afgenomen, is de woede tegen India duidelijk voelbaar.

De spanningen in Dhaka worden versterkt door twee belangrijke kwesties: ten eerste India’s besluit om voormalig premier Sheikh Hasina asiel te verlenen, en ten tweede een stortvloed aan desinformatie uit India, gesteund door prominente politici, gericht op het ondermijnen van de interim-regering van Bangladesh onder leiding van Nobelprijswinnaar Muhammad Yunus.

De bilaterale relaties verslechterden op 2 december, toen een groep Indiase demonstranten het diplomatieke kantoor van Bangladesh in de noordoostelijke Indiase stad Agartala bestormde.

De Indiase protesten werden veroorzaakt door de arrestatie van de hindoe-monnik Chinmoy Das in Dhaka, die werd beschuldigd van het onteren van de nationale vlag. New Delhi zag dit als onderdeel van een systematische targeting van de hindoe-minderheid in Bangladesh, die sinds de val van Sheikh Hasina’s regering in augustus onder druk staat.

Als reactie daarop schortte de interim-regering van Bangladesh alle consulaire diensten in Agartala op en riep de Indiase ambassadeur in Dhaka op het matje. De regering suggereerde zelfs om anti-Indiase demonstraties in het land te organiseren.

Deze diplomatieke breuk vindt plaats tegen de achtergrond van een reeks grieven die Bangladesh koestert tegen India, een regionale macht waarmee het een 4096 kilometer lange grens deelt, de vijfde grootste ter wereld.

Sinds de val van Hasina heeft India, onder de hindoe-nationalistische regering van premier Narendra Modi, een steeds luidere stem laten horen over vermeende schendingen van minderheidsrechten in Bangladesh. De interim-regering in Dhaka heeft deze beschuldigingen herhaaldelijk ontkend.

Modi en zijn minister van Buitenlandse Zaken S. Jaishankar hebben de interim-regering, onder leiding van Nobelprijswinnaar Muhammad Yunus, herhaaldelijk opgeroepen om de hindoeïstische minderheid van het land te beschermen – een standpunt dat in lijn is met de manier waarop de regering-Modi zichzelf afschildert als de wereldwijde hoeder van het hindoeïsme.

Dit wordt in Dhaka echter gezien als neerbuigend en hypocriet, gezien India’s eigen omstreden staat van dienst op het gebied van minderheidsrechten.

Op 10 december, een dag nadat de Indiase staatssecretaris Vikram Misri zijn zorgen uitte over het welzijn van minderheden in Bangladesh, erkende Shafiqul Alam, perssecretaris van Yunus, dat minderheden, voornamelijk hindoes, inderdaad doelwit waren in 88 geweldsincidenten tussen augustus en december. Volgens de lokale rechtenorganisatie Ain O Salish Kendra zijn minstens zeven hindoe-tempels tussen oktober en november geschonden.

Wat echter kwaad bloed zette bij de nieuwe regering en veel Bangladeshi, was de manier waarop Indiase politici en media deze aanvallen overdreven en afschilderden als een massale slachting. Sommige nieuwsankers beweerden zelfs dat duizenden aanvallen op hindoes hadden plaatsgevonden.

Deze onenigheid heeft invloed gehad op veel aspecten van de India-Bangladesh-relaties. Het grensoverschrijdend reizen is afgenomen. Het aantal vluchten en passagiers tussen Kolkata en Dhaka is gehalveerd tussen juli en november. Ook vrachtwagenchauffeurs hebben hun activiteiten verminderd, wat heeft geleid tot tekorten aan voedsel en andere essentiële goederen.

Maar hoe zijn we op dit punt gekomen?

De minderheidsvraag

De interim-regering onder leiding van Yunus heeft geprobeerd de golf van geweld tegen aanhangers van Hasina’s Awami League, waaronder leden van de hindoe-minderheid, in te dammen.

Omdat India haar als een betrouwbare bondgenoot beschouwde in een regio die werd weggelokt door haar machtigere rivaal China, verleende New Delhi Hasina asiel, ondanks haar directe betrokkenheid bij het bevelen van de politie en het leger om het vuur te openen en dwangmiddelen te gebruiken om de volksopstand tegen haar heerschappij te onderdrukken.

Als gevolg hiervan werden minstens 800 mensen gedood door het politiegeweld. Onafhankelijke schattingen hebben het dodental op meer dan 800 geschat. Gedurende de crisis kwam er geen veroordeling van het brute optreden van India.

Maar New Delhi heeft geen gelegenheid onbenut gelaten om haar sympathie te tonen voor de hindoeïstische minderheid in Bangladesh, terwijl ze handig de ogen sloot voor honderden moorden die Hasina beval in haar laatste wanhopige poging om aan de macht te blijven.

Yunus is vrij transparant geweest in het uitleggen van de situatie aan de wereld. Hij erkende dat er sporadisch geweld plaatsvond na Hasina's vertrek, maar hield vol dat de situatie van wet en orde verbeterde kort nadat hij de controle over de zaken van het land overnam, terwijl hij de wetshandhaving opdracht gaf de veiligheidsmaatregelen te verscherpen om minderheidsgemeenschappen te beschermen.

Tot nu toe zijn er meer dan 70 mensen gearresteerd wegens geweld tegen minderheden.

Ondanks deze inspanningen blijven Indiase media een eenzijdig beeld schetsen, waarbij de rol van New Delhi in het steunen van een autocratische leider zoals Hasina wordt genegeerd. Dit heeft geleid tot groeiende frustratie in Bangladesh.

In een toespraak tot TRT World sprak Asif Mahmud, een jeugdleider tijdens de zomerprotesten tegen Hasina en momenteel adviseur in het Yunus-bestuur, kritisch over de nauwe banden van de hindoe-nationalistische regering van India met de Awami League.

"Zij (de Indiase regering) geven nu zelfs staatsfaciliteiten aan Hasina, die wordt beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid. Daarom zijn de Bengalezen boos over het standpunt van de Indiase regering", zei hij.

Een groot aantal Bengalen vindt het standpunt van India ook hypocriet in het licht van gemotiveerde aanvallen op Indiase moslims die alledaags zijn en zelfs mogelijk zijn gemaakt door leden van Modi's Bharatiya Janata Party.

"We eisen de veiligheid van Indiase minderheden", stond op een poster die een demonstrant in Dhaka op een recente vrijdag droeg.

Bengalen hebben ook sterke nota genomen van Modi's anti-islamitische opmerkingen. Hij noemde moslims "indringers" in een van zijn verkiezingstoespraken eerder dit jaar.

Bengalezen maken zich ook zorgen over het feit dat er geen moslimministers in zijn kabinet zitten, terwijl de moslimmeerderheidsstaat Jammu & Kasjmir met ijzeren vuist wordt geregeerd.

Sharif Osman Hadi, woordvoerder van Inquilab Mancha, een rechtse groep die betrokken is bij anti-Indiase protesten, zei dat India eerst hun minderhedenprobleem moet oplossen".

"Bangladesh is een perfect voorbeeld van religieuze harmonie en India zou de eerste zijn die de minderheden onderdrukt. Dus we willen geen Big Brother-benadering van hen", voegde hij toe.

Volgens het laatste rapport van The New York Times kan de situatie van de minderheden in Bangladesh ergens tussen de twee uitersten worden gedefinieerd - een overdreven visie vanuit India versus incidenten van geweld die in Bangladesh worden gebagatelliseerd of belachelijk gemaakt.

"Glimlachen zijn zeldzaam en bedrijven hebben het moeilijk", werd S.K. Nath Shymal, de voorzitter van de Bangladesh National Hindu Grand Alliance in Chattogram, geciteerd in het NYT-rapport.

Sudderende woede

De golf van verzet tegen India's weinig vleiende beeld van Bangladesh als een plek die onveilig is voor minderheden, beperkt zich niet tot activisten. Leden van de interim-regering en andere politieke partijen hebben zich ook uitgesproken.

"India verspreidt voortdurend desinformatie over Bangladesh en de revolutie van juli, met als doel Bangladesh internationaal te isoleren en het af te schilderen als een islamistisch bolwerk", vertelde Asif Nazrul, minister van Justitie in de interim-regering, aan TRT World.

Ruhul Kabir Rizvi, senior gezamenlijke secretaris van de Bangladesh Nationalist Party, een aartsvijand van de Awami League, begon een campagne tegen India's vermeende hegemonie, nog voordat het regime van Sheikh Hasina ten val werd gebracht.

Rizvi verbrandde onlangs de Indiase sari van zijn vrouw tijdens een persconferentie als protest tegen New Delhi.

Hij voegde eraan toe dat landen als Nepal, Bhutan, Sri Lanka, de Malediven en Pakistan niet langer verbonden zijn met India vanwege de "hatelijke" en "kwaadaardige" aanpak.

“Bangladesh is ook niet met jullie (India). Dit komt alleen door jullie arrogantie en de uitbuitende houding die jullie blijven tonen,” zei Rizvi.

Shahab Enam Khan, hoogleraar aan de afdeling Internationale Betrekkingen aan de Jahangirnagar Universiteit, zei dat het buitenlandse beleid van de BJP lijkt te worden gehinderd door kortzichtigheid en een aanhoudende gehechtheid aan hun enige bondgenoot, de Awami League (AL).

“Bangladesh heeft geen logische reden om obstakels te creëren in hun bilaterale relaties, en bekijkt hun betrokkenheid bij Delhi ook niet vanuit een religieuze invalshoek of machtspolitiek,” vertelde professor Shahab aan TRT World.

“Ze moeten accepteren dat deze relatie alleen kan floreren op basis van wederzijds respect en wederkerigheid.”

Sreeradha Datta, hoogleraar internationale zaken aan de OP Jindal Global University en niet-resident senior fellow bij het Institute of South Asian Studies aan de National University of Singapore, gaf een soortgelijke mening weer en zei dat desinformatie en de toestroom van haatzaaiende taal van de reguliere media in India en rechtse sociale media-accounts leidden tot escalatie en vijandigheid tussen de twee landen.

"Er zijn gevestigde kringen die politieke verdeeldheid willen creëren en vijandigheid willen opvoeren om te profiteren van de 'breuk'. De regeringen van beide landen moeten het nodige doen om een ​​vriendelijke buur te blijven in hun woorden en daden", zei ze.

Een recent onderzoek van de Bengaalse factcheckorganisatie Rumor Scanner onthulde dat 49 Indiase mediakanalen 13 valse verhalen over Bangladesh verspreidden, waarvan er veel de democratische opstand van het land afschilderden als een islamistische opstand.

Professor Datta beschouwt het bezoek van de Indiase minister van Buitenlandse Zaken Vikram Misri aan Dhaka op 9 december als een belangrijke stap in de richting van normalisatie van de betrekkingen tussen de twee landen.

Het was het eerste bezoek van een hoge Indiase functionaris aan het land nadat de volksopstand premier Hasina in augustus dwong naar India te vluchten.

"Beide landen deelden hun zorgen en bespraken de uitweg uit de vijandigheid. Ik hoop dat de situatie na het bezoek zal de-escaleren", aldus professor Datta.