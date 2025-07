De Turkse president Recep Erdogan is aangekomen in Azerbeidzjan om deel te nemen aan de 17e top van de Organisatie voor Economische Samenwerking (ECO), een belangrijk regionaal forum dat gericht is op het versterken van economische banden tussen de lidstaten.

De top wordt gehouden in de stad Khankendi, gelegen in de regio Karabach.

Erdogan landde vrijdag eerst in Fuzuli voordat hij doorreisde naar de gaststad.

Hij wordt vergezeld door verschillende hooggeplaatste Turkse functionarissen, waaronder minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan, minister van Handel Omer Bolat, minister van Transport en Infrastructuur Abdulkadir Uraloglu en minister van Gezin en Sociale Diensten Mahinur Ozdemir Göktas.

Erdogan zal naar verwachting een toespraak houden tijdens de top, waar leiders van het 10-koppige ECO-blok zullen bespreken hoe de samenwerking op het gebied van handel, energie, transport en andere belangrijke sectoren kan worden versterkt.

Een strategisch platform

De ECO, opgericht in 1985 door Turkije, Iran en Pakistan, is uitgegroeid tot een bredere regionale organisatie met Centraal-Aziatische en Zuid-Kaukasische landen die zich na de val van de Sovjet-Unie hebben aangesloten.

De toppen van de ECO dienen als een platform om economische integratie, regionale connectiviteit en politieke dialoog te bevorderen.

De bijeenkomst van dit jaar vindt plaats in een tijd van verhoogde geopolitieke aandacht voor de Zuid-Kaukasus, met name na de volledige herovering van Karabach door Azerbeidzjan vorig jaar, na decennia van conflict met Armenië.

Turkije, een nauwe bondgenoot van Azerbeidzjan, heeft Bakoe gesteund in zijn inspanningen voor wederopbouw na het conflict en in het uitbreiden van transportcorridors die Azië en Europa verbinden, waaronder via het Midden-Corridor-project.

De deelname van Erdogan benadrukt Ankara's voortdurende inzet voor regionale samenwerking en de steeds diepere strategische partnerschap met Azerbeidzjan.