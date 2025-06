Zware moessonregens in Cox's Bazar aan de zuidoostkust van Bangladesh hebben meer dan 1.400 woningen van Rohingya-vluchtelingen beschadigd.

In slechts twee dagen werden 53 aardverschuivingen gemeld in 33 vluchtelingenkampen. Eén vluchteling kwam om het leven toen een muur instortte, terwijl blikseminslagen naar verluidt 11 mensen verwondden, aldus de UNHCR maandagavond.

De zware moessonregens “onderstrepen opnieuw de kritieke behoeften van de Rohingya-vluchtelingen,” voegde de organisatie eraan toe.

Meer dan 1,3 miljoen Rohingya zoeken momenteel toevlucht in het district Cox's Bazar. Het merendeel van hen arriveerde na een militaire operatie in Myanmar in 2017.

“Steile hellingen, overstromingen en geïmproviseerde onderkomens vormen een gevaarlijke combinatie in zo'n dichtbevolkte omgeving, terwijl sterke wind de schuilplaatsen van bamboe en zeildoek verder kan verzwakken,” zei Juliet Murekeyisoni, de interim-vertegenwoordiger van UNHCR in Bangladesh.

Duizenden nieuw aangekomen Rohingya die geweld en vervolging ontvluchten in de staat Rakhine in Myanmar, hebben de al overvolle ruimte verder verkleind, aldus de UNHCR.

Een ernstig tekort aan financiering bedreigt ook het vermogen van humanitaire organisaties om aan dringende behoeften te voldoen en de noodzakelijke voorbereidende maatregelen volledig uit te voeren, voegde de organisatie eraan toe.

“Voorbereiden op deze rampen is niet alleen essentieel – het is van levensbelang,” zei Gwyn Lewis, VN-coördinator, vanuit de kampen in Cox's Bazar.

De voorbereiding op het moessonseizoen begint meestal vóór mei, maar door het financieringstekort konden deze maatregelen dit jaar niet worden genomen.

Dit jaar vroeg het gezamenlijke responsplan van de VN voor de Rohingya-vluchtelingensituatie om $934,5 miljoen om Rohingya-vluchtelingen en gastgemeenschappen in Bangladesh te ondersteunen, maar slechts 20% van de gevraagde fondsen werd ontvangen.