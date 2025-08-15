OORLOG IN GAZA
Protest in Utrecht in solidariteit met door Israël vermoordde Al Jazeera-journalisten
Protest in Utrecht in solidariteit met de Al Jazeera-journalisten die in Gaza zijn vermoord door Israël
Protest in Utrecht in solidariteit met door Israel vermoordde Al Jazeera-journalisten / TRT World
15 augustus 2025

In de Nederlandse stad Utrecht kwamen honderden mensen bijeen om hun steun te betuigen aan de Al Jazeera-journalisten die in Gaza zijn omgekomen, onder wie Anas al-Sharif.

De demonstratie begon bij het Centraal Station van Utrecht en werd voortgezet met een mars door de straten van de stad.

Tijdens de protestactie werd een ‘Die-In’ gehouden ter nagedachtenis aan de slachtoffers in Gaza en werden foto's van de omgekomen journalisten meegedragen.

De demonstranten scandeerden slogans tegen Israël en de Nederlandse regering en bekritiseerden de steun van Nederland aan Israël.


