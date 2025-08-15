In de Nederlandse stad Utrecht kwamen honderden mensen bijeen om hun steun te betuigen aan de Al Jazeera-journalisten die in Gaza zijn omgekomen, onder wie Anas al-Sharif.

De demonstratie begon bij het Centraal Station van Utrecht en werd voortgezet met een mars door de straten van de stad.

Tijdens de protestactie werd een ‘Die-In’ gehouden ter nagedachtenis aan de slachtoffers in Gaza en werden foto's van de omgekomen journalisten meegedragen.