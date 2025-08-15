15 augustus 2025
In de Nederlandse stad Utrecht kwamen honderden mensen bijeen om hun steun te betuigen aan de Al Jazeera-journalisten die in Gaza zijn omgekomen, onder wie Anas al-Sharif.
De demonstratie begon bij het Centraal Station van Utrecht en werd voortgezet met een mars door de straten van de stad.
Tijdens de protestactie werd een ‘Die-In’ gehouden ter nagedachtenis aan de slachtoffers in Gaza en werden foto's van de omgekomen journalisten meegedragen.
De demonstranten scandeerden slogans tegen Israël en de Nederlandse regering en bekritiseerden de steun van Nederland aan Israël.