Een explosief heeft vrijdag een geparkeerde auto nabij Moskou opgeblazen, waarbij een hoge Russische generaal om het leven kwam, aldus het Onderzoekscomité, dat grote misdrijven onderzoekt. Het comité meldde dat er een moordonderzoek is gestart.

De autoriteiten identificeerden generaal-luitenant Yaroslav Moskalik, plaatsvervangend hoofd van de hoofdoperationele directie van de Generale Staf van het leger, als het slachtoffer.

Onderzoekers verklaarden dat ze een onderzoek hebben geopend naar moord en het smokkelen van explosieven, nadat een VW Golf explodeerde buiten een appartementencomplex in de stad Balasjicha, ten oosten van Moskou.

Beelden van de plaats van het incident, gedeeld op sociale media, toonden een brand die de auto volledig verwoestte.

Het onderzoeksnieuwsplatform Agentstvo, dat zich baseerde op gelekte informatie, meldde dat Moskalik in Balasjicha woonde, maar dat de auto niet op zijn naam stond.

Beelden van beveiligingscamera's, gepubliceerd door de krant Izvestia, toonden een enorme explosie waarbij brokstukken de lucht in werden geslingerd. De explosie vond plaats net op het moment dat iemand naar de auto toe leek te lopen.

Volgens de onderzoekers werd de explosie veroorzaakt door een geïmproviseerd explosief, gevuld met metalen fragmenten om maximale schade aan te richten.

Volgens de website van het Kremlin was Moskalik in 2015 de Russische militaire vertegenwoordiger bij de 'Normandië-formaat'-gesprekken over Oekraïne, te midden van het conflict tussen Kiev en door Rusland gesteunde separatisten.

President Vladimir Poetin benoemde hem in 2021 tot generaal-luitenant.

De explosie leek op eerdere aanvallen op Russen die gelinkt zijn aan Moskou's militaire offensief in Oekraïne.

Kiev heeft in sommige gevallen verantwoordelijkheid opgeëist, maar heeft geen commentaar gegeven op de aanval van vrijdag.