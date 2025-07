Minstens vijf mensen, waaronder twee politieagenten en twee vermoedelijke militanten, zijn dinsdag omgekomen bij afzonderlijke aanvallen in het zuidwesten en noordwesten van Pakistan, aldus functionarissen.

Zwaarbewapende schutters bestormden een kantoor van de paramilitaire troepen in het afgelegen Mastung district in het zuidwesten van de provincie Balochistan. Daarbij werd een tiener gedood en raakten zeven anderen gewond, zei Shahid Rind, een woordvoerder van de provinciale regering, in een verklaring.

Twee terroristen werden gedood en drie anderen raakten gewond tijdens een intens vuurgevecht met de veiligheidstroepen, voegde Rind eraan toe. Hij beweerde dat de “door India gesteunde terroristen” betrokken waren bij de laatste aanval.

New Delhi heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging van de Pakistaanse functionarissen.

Toename van terrorisme

Islamabad beschuldigt zijn langdurige rivaal India ervan betrokken te zijn bij militante activiteiten in de provincies Balochistan en het noordwestelijke Khyber Pakhtunkhwa (KP), een beschuldiging die India ontkent.

In een ander incident werden twee verkeerspolitie agenten in een hinderlaag gelokt door onbekende aanvallers in het onrustige district Lakki Marwat in KP.

De agenten waren onderweg op een motorfiets toen ze in een nabijgelegen dorp werden aangevallen, aldus de politie.

Geen enkele groep heeft de verantwoordelijkheid voor de laatste aanvallen opgeëist. Echter, vermoedelijke Baloch-separatisten en Tehrik-i-Taliban Pakistan, een overkoepelende organisatie van verschillende militante groepen die in Pakistan opereren, hebben al lange tijd veiligheidsdiensten en burgers in de twee provincies als doelwit.

Pakistan heeft de afgelopen jaren een toename gezien van terroristische aanvallen in de provincies KP en Balochistan.