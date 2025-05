Een kolossale explosie in de lucht, die honderden keren meer energie vrijmaakt dan de atoombom op Hiroshima. Een verblindende flits, bijna zo helder als de zon. Schokgolven krachtig genoeg om alles binnen kilometers plat te slaan.

Het klinkt misschien apocalyptisch, maar een recent ontdekte asteroïde, bijna zo groot als een voetbalveld, heeft nu meer dan één procent kans om over ongeveer acht jaar met de aarde in botsing te komen.

Een dergelijke impact kan een stad volledig verwoesten, afhankelijk van waar deze inslaat. Wetenschappers maken zich nog geen zorgen, maar houden de situatie nauwlettend in de gaten.

"Op dit moment is het: 'Laten we er veel aandacht aan besteden en zoveel mogelijk middelen inzetten om het te observeren'," zegt Bruce Betts, hoofdwetenschapper van The Planetary Society.

Zeldzame ontdekking

De asteroïde, genaamd 2024 YR4, werd voor het eerst waargenomen op 27 december 2024 door het El Sauce Observatorium in Chili. Op basis van de helderheid schatten astronomen dat de asteroïde een diameter heeft van 40 tot 90 meter.

Tegen oudejaarsavond lag het rapport op het bureau van Kelly Fast, waarnemend planetair defensieofficier bij NASA, als een object van zorg. "Je krijgt waarnemingen, en dan verdwijnen ze weer. Maar deze leek te blijven hangen," zei ze.

De risicobeoordeling bleef stijgen, en op 29 januari bracht het International Asteroid Warning Network (IAWN), een wereldwijde samenwerking voor planetaire verdediging, een memo uit. Volgens de laatste berekeningen van NASA's Jet Propulsion Laboratory is er een kans van 1,6 procent dat de asteroïde op 22 december 2032 de aarde raakt.

Mogelijke impactlocaties zijn onder meer de oostelijke Stille Oceaan, het noorden van Zuid-Amerika, de Atlantische Oceaan, Afrika, de Arabische Zee en Zuid-Azië, aldus de IAWN-memo.

2024 YR4 volgt een sterk elliptische baan van vier jaar, waarbij het langs de binnenste planeten scheert voordat het voorbij Mars schiet en richting Jupiter beweegt. Voorlopig beweegt het zich van de aarde af; de volgende nauwe passage zal pas in 2028 plaatsvinden.

"De kans is groot dat deze asteroïde niet alleen de aarde niet raakt, maar dat de waarschijnlijkheid in de komende maanden of jaren naar nul zal dalen," aldus Betts.

Een soortgelijk scenario deed zich voor in 2004 met Apophis, een asteroïde waarvan aanvankelijk werd geschat dat er een kans van 2,7 procent was dat deze in 2029 de aarde zou raken. Verdere waarnemingen sloten een impact uit.

Verwoestend potentieel

De meest beruchte asteroïde-inslag vond 66 miljoen jaar geleden plaats, toen een zes mijl brede ruimterots een wereldwijde winter veroorzaakte en de dinosauriërs en 75 procent van alle soorten uitroeide.

In vergelijking daarmee valt 2024 YR4 in de categorie "stadvernietiger". "Als je het boven Parijs, Londen of New York plaatst, veeg je in feite de hele stad en de omliggende gebieden weg," zei Betts.

De beste moderne vergelijking is de Tunguska-gebeurtenis in 1908, toen een asteroïde of komeetfragment van 30-50 meter explodeerde boven Siberië en 80 miljoen bomen over 2.000 vierkante kilometer platlegde.

Net als die impactor zou 2024 YR4 naar verwachting in de lucht exploderen, in plaats van een krater op de grond achter te laten. "We kunnen de energie berekenen... met behulp van de massa en de snelheid," zei Andrew Rivkin, een planetaire astronoom aan het Johns Hopkins Applied Physics Laboratory.

Voor 2024 YR4 zou de explosie van een luchtexplosie gelijk staan aan ongeveer acht megaton TNT - meer dan 500 keer de kracht van de Hiroshima-bom. Als het boven de oceaan explodeert, zou de impact minder zorgwekkend zijn, tenzij het dicht bij een kustlijn gebeurt en een tsunami veroorzaakt.

We kunnen het stoppen

Het goede nieuws, benadrukken experts, is dat we genoeg tijd hebben om ons voor te bereiden. Rivkin leidde het onderzoek voor NASA's DART-missie in 2022, die met succes een asteroïde van zijn koers afduwde met behulp van een ruimtesonde - een strategie die bekend staat als een "kinetische impactor".

De doel-asteroïde vormde geen bedreiging voor de aarde, waardoor het een ideaal testobject was. "Ik zie niet in waarom het niet opnieuw zou werken," zei hij. De grotere vraag is of grote landen zo'n missie zouden financieren als hun eigen grondgebied niet bedreigd wordt.

Andere, meer experimentele ideeën bestaan ook. Lasers zouden een deel van de asteroïde kunnen verdampen om een stuwkracht-effect te creëren en het van koers te duwen. Een "zwaartekrachttractor", een groot ruimtevaartuig dat de asteroïde langzaam wegtrekt met zijn eigen zwaartekracht, is ook theoretisch mogelijk.

Als alles faalt, betekent de lange waarschuwingsperiode dat autoriteiten het impactgebied kunnen evacueren. "Niemand hoeft bang te zijn hiervoor," zei Fast. "We kunnen deze dingen vinden, voorspellingen doen en de mogelijkheid hebben om te plannen."