Het verminderen van regelgeving en het verkleinen van de omvang van de Amerikaanse overheid zijn al lange tijd ideologische doelen van de Republikeinse Partij.

Maar de snelheid waarmee de regering-Trump heeft gehandeld om de Amerikaanse bureaucratie in te perken – zowel figuurlijk als letterlijk – heeft velen verrast.

President Donald Trump heeft Elon Musk, de miljardair en een van zijn grootste financiële supporters, de leiding gegeven over de inspanningen om het federale overheidsapparaat te verkleinen en de uitgaven te verminderen via het nieuw opgerichte Department of Government Efficiency (DOGE).

Musk heeft in een razend tempo gehandeld, waarbij zijn team in de eerste tien dagen van het presidentschap van Trump 120 uur per week werkte.

Van het plaatsen van overheidsmedewerkers op proeftijd tot het bevriezen van federale fondsen, DOGE heeft wat een analist omschrijft als een “staat van terminale angst” gecreëerd onder de ongeveer drie miljoen ambtenaren die mogelijk hun baan verliezen in een ongekende massaontslag in de geschiedenis van de Amerikaanse overheid.

DOGE staat echter voor een juridische uitdaging die de lopende zuivering van de Amerikaanse overheid in de komende weken mogelijk kan stoppen.

DOGE is geen officieel departement van de Amerikaanse overheid, ondanks wat de naam suggereert. De rol is hoogstens adviserend, wat betekent dat het niet onafhankelijk kan handelen van de 15 uitvoerende departementen die deel uitmaken van de federale overheid.

Dit was de reden waarom de goedkeuring van de Senaat niet nodig was voor de benoeming van Musk als leider van DOGE.

Belangrijker nog, elk overheidsadviesorgaan in de VS moet voldoen aan de bepalingen van de Federal Advisory Committee Act (FACA), een wet uit 1972 die het proces formaliseert voor het oprichten, opereren, toezicht houden en beëindigen van overheidsadviesorganen.

Een rechtszaak, aangespannen tegen president Trump en het Office of Management and Budget, stelt dat DOGE de wet overtreedt, voornamelijk omdat de leden niet beschikken over een “eerlijke balans van standpunten”, een belangrijke wettelijke vereiste voor alle overheidsadviesorganen.

De rechtszaak, ingediend door de American Federation of Government Employees, de belangenorganisatie Public Citizen en de non-profitorganisatie State Democracy Defenders Fund, stelt dat DOGE-vergaderingen in het geheim worden gehouden zonder openbare aankondiging, terwijl de documenten ontoegankelijk blijven voor Amerikaanse burgers, wat in strijd is met de voorwaarden van FACA.

Achtereenvolgende Amerikaanse presidenten hebben FACA gebruikt om commissies of taskforces op te richten om advies in te winnen van de private sector. De wet legt echter specifieke waarborgen op aan dergelijke organen om te voorkomen dat ze veranderen in “voertuigen voor het bevorderen van privébelangen” binnen het federale besluitvormingsproces, aldus de rechtszaak.

DOGE lijkt veel bepalingen van FACA te hebben geschonden. Zo hebben noch president Trump, noch zijn Office of Management and Budget een “charter” voor DOGE ingediend.

Volgens FACA mag geen enkel adviescomité vergaderen of actie ondernemen totdat een charter is ingediend met belangrijke informatie zoals de reikwijdte van de activiteiten, een beschrijving van de taken en de verwachte operationele kosten.

Deze bepaling is geschonden door het team van Musk, dat blijkbaar toegang heeft gekregen tot het betalingssysteem van het Amerikaanse ministerie van Financiën, dat jaarlijks meer dan $6 biljoen aan fondsen uitkeert namens federale agentschappen en persoonlijke informatie bevat van miljoenen Amerikanen.

“Door te opereren zonder te voldoen aan FACA, is DOGE al begonnen met het ontwikkelen van aanbevelingen en het beïnvloeden van besluitvorming in de nieuwe regering, hoewel het lidmaatschap niet over de vereiste eerlijke balans beschikt,” stelt de rechtszaak.

FACA vereist dat de rapporten, notulen en studies die door een adviescomité worden opgesteld, “beschikbaar zijn voor openbare inzage”. De vergaderingen moeten worden bijgewoond door een federale functionaris, en alleen die functionaris is bevoegd om een vergadering bijeen te roepen, volgens de wet.

The New York Times meldde dat betrokkenen bij DOGE hebben geprobeerd geheimhouding te waarborgen over de activiteiten. Dergelijke personen hebben “veel van hun communicatie... via Signal, de versleutelde berichtenapp” uitgevoerd en hebben deze communicatie niet openbaar gemaakt.

De rechtszaak vraagt de Amerikaanse districtsrechtbank voor het District of Columbia om de oprichting en het beheer van DOGE onwettig te verklaren en in strijd met FACA.

Daarnaast hebben belangengroepen minstens drie rechtszaken aangespannen tegen DOGE. Deze omvatten vakbonden die werknemers van het Amerikaanse ministerie van Financiën vertegenwoordigen en proberen te voorkomen dat de regering-Trump de arbeidsbescherming voor carrièreambtenaren verzwakt en hen vervangt door partijgetrouwen.