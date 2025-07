De politie heeft drie mannen gearresteerd na de vondst van explosief materiaal in een auto in Utrecht. Twee flatgebouwen aan de Aziëlaan werden uit voorzorg ontruimd; bijna 240 bewoners moesten tijdelijk hun woning verlaten.

De drie verdachten zijn twee mannen van 22 en 24 jaar uit Utrecht en een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Agenten troffen hen dinsdagavond aan op een parkeerplaats in Nieuwegein, waar ze zich verdacht ophielden bij meerdere voertuigen.

Toen de politie hen wilde controleren, ging een van de auto's er met hoge snelheid vandoor. Vanwege gevaarlijk rijgedrag werd de achtervolging afgebroken, maar de wagen werd later onbeheerd teruggevonden op een fietspad. In de buurt konden agenten twee van de verdachten aanhouden. Een derde werd later elders in de stad opgespoord met behulp van een politiehelikopter.

In de achterbak van de achtergelaten auto ontdekte de politie jerrycans met vloeistoffen die afzonderlijk of in combinatie tot een explosie kunnen leiden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd opgeroepen om de situatie veilig te stellen.

Volgens politiewoordvoerder Wim Hoonhout werd het gebied grondig uitgekamd met behulp van speurhonden, drones, een helikopter en warmtebeeldcamera’s. Rond 02.30 uur konden de geëvacueerde bewoners terugkeren naar hun appartementen.

Op de parkeerplaats in Nieuwegein werd ook een tweede auto met jerrycans vol benzine aangetroffen. In totaal zijn vier voertuigen in beslag genomen. De drie verdachten zitten vast en worden verhoord. Het onderzoek loopt nog.