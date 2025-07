Illegale Israëlische kolonisten bestormden het dorp Taybeh, in de buurt van Ramallah, staken auto's in brand, sloegen ramen in en spoot haatdragende graffiti op muren.

Inwoners van Taybeh, het laatste volledig christelijke dorp in de bezette Westelijke Jordaanoever, hebben de afgelopen weken een toename gemeld van aanvallen door Israëlische kolonisten, waaronder brandstichting, vandalisme en herhaalde invallen.