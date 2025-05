Bijna 100.000 mensen demonstreerden op 18 mei in Den Haag tegen de aanhoudende steun van de Nederlandse regering aan Israël tijdens de oorlog tegen Gaza. Volgens organisatoren was dit het grootste protest in Nederland in 20 jaar. De demonstratie, die werd gehouden op het Malieveldplein onder het motto “Trek een Rode Lijn voor Gaza”, werd gesteund door meer dan 80 ngo's, waaronder Amnesty International, Human Rights Watch en Oxfam Novib.

De demonstranten droegen rood als symbool voor de roep om een morele grens en riepen op om de wapenexport te stoppen en een einde te maken aan de medeplichtigheid van Nederland aan de genocide van Israël. De demonstranten passeerden het Vredespaleis, waar het Internationaal Gerechtshof is gevestigd, en het Nederlandse parlement voordat ze terugkeerden naar het plein, onder het scanderen van “Stop de genocide”, “Bevrijd Palestina” en “Geen gerechtigheid, geen vrede”. Meer dan 53.000 Palestijnen - voornamelijk vrouwen en kinderen - zijn gedood sinds oktober 2023. Alleen al in de afgelopen vijf dagen werden er nog eens 378 gedood door intensievere Israëlische luchtaanvallen. Israël wordt ook geconfronteerd met een genocidezaak bij het Internationaal Gerechtshof voor zijn oorlog tegen de enclave.