Ze wordt mogelijk uit Frankrijk gezet en zal niet zoals gepland terugkeren naar Sciences Po Lille. Op woensdag 30 juli werd de inschrijving van Nour Atallah, een Palestijnse studente die een beurs van de Franse overheid had gekregen, aan de gerenommeerde instelling beëindigd. Nadat was ontdekt dat de 25-jarige eerder antisemitische of pro-Hamas uitlatingen had gedaan of gedeeld op sociale media.

In het licht van de ophef rond de zaak verklaarde het Openbaar Ministerie in Lille dat er een onderzoek was ingesteld tegen de studente "wegens het aanmoedigen van terrorisme en het goedpraten van misdaden tegen de menselijkheid door middel van een online openbare communicatiedienst". De studente kan mogelijk worden onderworpen aan verdere maatregelen, zoals deportatie.