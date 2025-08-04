OORLOG IN GAZA
1 min lezen
Frankrijk stuurt Palestijnse student weg na vinden van verleden antisemitische berichten op X
De minister van Buitenlandse Zaken verklaarde dat Nour Atallah, een Palestijnse studente die haar inschrijving bij Sciences Po Lille had beëindigd vanwege berichten over oude en zogenaamd antisemitische en pro-Hamas teksten, Frankrijk "moet verlaten"
Bestandsfoto: X Corp. / Foto: AP
4 augustus 2025

Ze wordt mogelijk uit Frankrijk gezet en zal niet zoals gepland terugkeren naar Sciences Po Lille. Op woensdag 30 juli werd de inschrijving van Nour Atallah, een Palestijnse studente die een beurs van de Franse overheid had gekregen, aan de gerenommeerde instelling beëindigd. Nadat was ontdekt dat de 25-jarige eerder antisemitische of pro-Hamas uitlatingen had gedaan of gedeeld op sociale media.

In het licht van de ophef rond de zaak verklaarde het Openbaar Ministerie in Lille dat er een onderzoek was ingesteld tegen de studente "wegens het aanmoedigen van terrorisme en het goedpraten van misdaden tegen de menselijkheid door middel van een online openbare communicatiedienst". De studente kan mogelijk worden onderworpen aan verdere maatregelen, zoals deportatie.

Op donderdag 30 juli verklaarde Jean-Noël Barrot, de minister van Buitenlandse Zaken, op X dat er een onderzoek naar de kwestie is aangevraagd en dat voor een dergelijke student “geen plaats is in Frankrijk”.

