Op maandag zal een Franse rechtbank uitspraak doen in het proces tegen de extreemrechtse leider Marine Le Pen over een vermeend schandaal met nepbanen in het Europees Parlement. Deze uitspraak zou haar kansen om zich kandidaat te stellen voor het presidentschap in 2027 kunnen ruïneren.

Le Pen, die al drie keer presidentskandidaat is geweest en haar beste kans ooit ziet om in 2027 het Franse presidentschap te winnen, ontkent ten stelligste enige betrokkenheid bij onregelmatigheden.

Toch hebben de aanklagers in de zaak, die ook andere prominente functionarissen van het Rassemblement National (RN) treft, de rechtbank gevraagd om Le Pen zowel een gevangenisstraf als een verbod op het bekleden van openbare functies op te leggen.

Het laatste zou zelfs van kracht worden als ze in beroep gaat, waardoor ze zou worden uitgesloten van de presidentsverkiezingen als de rechtbank het advies van de aanklagers volgt.

Met haar RN, die na de parlementsverkiezingen van 2024 als grootste partij in het parlement naar voren kwam, gelooft Le Pen dat ze het momentum heeft om in 2027 eindelijk het Élysée te veroveren, mede dankzij de publieke bezorgdheid over immigratie en de stijgende kosten van levensonderhoud.

Ze speelde ook een sleutelrol in het ten val brengen van de regering van de toenmalige premier Michel Barnier in een motie van wantrouwen vorig jaar, wat haar invloed benadrukt.

Mocht ze vallen, dan staat haar protegé en RN-partijleider Jordan Bardella, slechts 29 jaar oud, klaar om haar op te volgen. Hij wordt echter niet onderzocht in deze zaak. Toch bestaan er binnen de partij twijfels of hij voldoende ervaring heeft voor een presidentscampagne.

Le Pen nam in 2011 de leiding over van het toenmalige Front National (FN) en zette snel stappen om de partij een electoraal succes te maken en afstand te nemen van de erfenis van haar vader en medeoprichter, Jean-Marie Le Pen, die eerder dit jaar overleed.

Ze hernoemde de partij tot het Rassemblement National.

Naast Le Pen staat ook haar partij terecht.

De RN riskeert een boete van 4,6 miljoen dollar, waarvan minder dan de helft voorwaardelijk zou zijn.

In totaal staan 24 personen terecht, waaronder negen voormalige leden van het Europees Parlement en hun twaalf parlementaire assistenten.

Aanklagers vroegen vorig jaar dat Le Pen vijf jaar gevangenisstraf zou krijgen, waarvan drie voorwaardelijk. De twee jaar die ze mogelijk zou moeten uitzitten, zouden buiten de gevangenis met een enkelband kunnen worden doorgebracht. Daarnaast werd een boete van 300.000 euro en een verbod van vijf jaar op het bekleden van openbare functies geëist.