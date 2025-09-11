Frankrijk heeft op 10 september tijdens de landelijke protesten genaamd 'Blokkeer Alles' 675 mensen gearresteerd, waarvan 280 in de regio Parijs alleen, meldde de Franse nieuwszender BFM TV op donderdag.
Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken leidde 549 van deze arrestaties tot politiehechtenis na nachtelijke incidenten tussen woensdag en donderdag.
De Parijse politiechef Laurent Nunez meldde dat er nieuwe arrestaties zijn verricht na confrontaties in de hoofdstad, met name op Place des Fêtes. “Vanmorgen hebben we 280 arrestaties, waaronder een groot aantal mensen in hechtenis,” vertelde hij aan CNews-Europe 1, eraan toevoegend dat 164 mensen donderdagochtend nog steeds vastzaten.
Nunez beschreef de protestbeweging als “een mislukking” en merkte op dat er geen grote blokkades tot stand kwamen ondanks “vele, vele pogingen.”
Hij noemde ongeveer tien mislukte pogingen om de ringweg van Parijs te blokkeren, een onsuccesvolle poging om het treinstation Gare du Nord te bestormen, en sporadische verstoringen bij middelbare scholen en busdepots.
Senaatsvoorzitter Gérard Larcher noemde de mobilisatie ook “een mislukking” in een reactie aan BFMTV-RMC.
Enkele kleinere protesten gingen donderdag door, waaronder pogingen tot blokkades in Nantes en bij de universiteit Sciences Po in Parijs, waar de politie ingreep om de toegang te herstellen.
Vakbonden hebben al opgeroepen tot een nieuwe dag van landelijke protesten op 18 september, met een mars gepland in Parijs. De definitieve route moet nog worden bevestigd, aangezien de politie het voorgestelde eindpunt nog niet heeft goedgekeurd.
Controversieel nationaal begrotingsplan
Het protest, dat begon op sociale media, riep burgers op om op 10 september “Alles te Blokkeren” om het land stil te leggen uit protest tegen het nationale begrotingsplan van voormalig premier François Bayrou.
Met steun van de partij La France Insoumise (LFI) kreeg de beweging momentum. Het begon met een kleine online groep genaamd 'Les Essentiels', die verklaarde: “Op 10 september stoppen we alles, niet om te vluchten, maar om nee te zeggen.”
Ondertussen hebben Franse vakbondsorganisaties ook opgeroepen tot een dag van mobilisatie in het hele land op 18 september om te protesteren tegen Bayrou's begrotingsvoorstellen.
Frankrijk kampt met toenemende politieke spanningen nadat Bayrou maandag een vertrouwensstemming in de Nationale Vergadering verloor.
Bayrou, die in juli een begrotingskader voor 2026 presenteerde, zocht steun voor een plan om bijna € 44 miljard te besparen als onderdeel van inspanningen om de stijgende Franse staatsschuld, nu 113 procent van het BBP, te verminderen.
De Franse president Emmanuel Macron benoemde dinsdag minister van Defensie Sébastien Lecornu tot nieuwe premier van het land. Hij heeft de opdracht gekregen om overleg te voeren met politieke partijen voordat hij zijn regering vormt.
Frankrijk heeft een van de grootste begrotingstekorten binnen de Europese Unie, met 5,8 procent van het BBP.
Begrotingsonderhandelingen zijn een belangrijke bron van spanning in de Franse politiek. Het niet bereiken van een akkoord over de begroting voor 2025 leidde vorig jaar tot de val van de regering van Michel Barnier in december, nadat linkse en extreemrechtse partijen zich achter een motie van wantrouwen schaarden.