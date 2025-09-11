Frankrijk heeft op 10 september tijdens de landelijke protesten genaamd 'Blokkeer Alles' 675 mensen gearresteerd, waarvan 280 in de regio Parijs alleen, meldde de Franse nieuwszender BFM TV op donderdag.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken leidde 549 van deze arrestaties tot politiehechtenis na nachtelijke incidenten tussen woensdag en donderdag.

De Parijse politiechef Laurent Nunez meldde dat er nieuwe arrestaties zijn verricht na confrontaties in de hoofdstad, met name op Place des Fêtes. “Vanmorgen hebben we 280 arrestaties, waaronder een groot aantal mensen in hechtenis,” vertelde hij aan CNews-Europe 1, eraan toevoegend dat 164 mensen donderdagochtend nog steeds vastzaten.

Nunez beschreef de protestbeweging als “een mislukking” en merkte op dat er geen grote blokkades tot stand kwamen ondanks “vele, vele pogingen.”

Hij noemde ongeveer tien mislukte pogingen om de ringweg van Parijs te blokkeren, een onsuccesvolle poging om het treinstation Gare du Nord te bestormen, en sporadische verstoringen bij middelbare scholen en busdepots.

Senaatsvoorzitter Gérard Larcher noemde de mobilisatie ook “een mislukking” in een reactie aan BFMTV-RMC.

Enkele kleinere protesten gingen donderdag door, waaronder pogingen tot blokkades in Nantes en bij de universiteit Sciences Po in Parijs, waar de politie ingreep om de toegang te herstellen.

Vakbonden hebben al opgeroepen tot een nieuwe dag van landelijke protesten op 18 september, met een mars gepland in Parijs. De definitieve route moet nog worden bevestigd, aangezien de politie het voorgestelde eindpunt nog niet heeft goedgekeurd.

