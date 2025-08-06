WERELD
Dagelijkse Nieuwsbrief | 6 Augustus
Trump weigert te zeggen of hij het Israëlische plan voor de bezetting van Gaza steunt of afwijst. Bovendien is de Amerikaanse vice-president JD Vance 'hoogstwaarschijnlijk' de erfgenaam van de MAGA-beweging.
DNB_Dutch / TRT Global
19 uur geleden

Trump weigert te zeggen of hij het Israëlische plan voor de bezetting van Gaza steunt of afwijst

Rusland zegt dat Israëlische kolonisten zijn diplomaten in Jeruzalem hebben aangevallen

Trump organiseert vredesbesprekingen tussen leiders van Armenië en Azerbeidzjan: rapport

Pakistaanse politie arresteert meer dan 100 werknemers van de partij van ex-premier Imran Khan voorafgaand een protest

JD Vance is 'meest waarschijnlijke' erfgenaam van de MAGA-beweging: Trump

Amerikaanse wetgever zegt dat JFK werd vermoord vanwege verzet tegen Israëls nucleaire programma
Bevorderen van banden kan helpen handelsdoel van 100 miljard dollar te bereiken, Erdogan tegen Trump
Doha behoudt zich het recht voor om te reageren na Iraanse aanval op Amerikaanse basis: Qatar
Iran niet langer in staat om kernwapen te bouwen, zegt Amerikaanse vicepresident
'Laat die bommen niet vallen' op Iran, waarschuwt Trump Israël
Turkije's defensie-industrie moet nauwer worden verbonden met Europa en bondgenoten: NAVO-chef
Trump kondigt staakt-het-vuren aan tussen Israël en Iran
Ierland gaat officieel handel verbieden met Israëlische bedrijven in bezette Palestijnse gebieden
Wat zijn de belangrijkste Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten?
Wat is de Straat van Hormuz en waarom is deze zo belangrijk voor olie?
Spanje dringt er bij EU op aan om handel te beperken en wapenleveranties aan Israël stop te zetten
'Strategisch besluit': Turkije en UNRWA ondertekenen overeenkomst om kantoor in het land op te richten
Rusland zegt dat het klaar is om Iran te helpen na Israëlische aanvallen
'Enorme' Russische aanval op Kiev doodt minstens zeven, verwondt tientallen: Oekraïne
NATO overweegt voorstel hoger defensie-uitgaven, maar niet iedereen is aan boord
