19 uur geleden
Trump weigert te zeggen of hij het Israëlische plan voor de bezetting van Gaza steunt of afwijst
Rusland zegt dat Israëlische kolonisten zijn diplomaten in Jeruzalem hebben aangevallen
Trump organiseert vredesbesprekingen tussen leiders van Armenië en Azerbeidzjan: rapport
Rusland zegt dat Israëlische kolonisten zijn diplomaten in Jeruzalem hebben aangevallen en veroordeelt aanval als 'grove schending'
Japan herdenkt 80 jaar sinds atoombom op Hiroshima met hernieuwde oproepen tot nucleaire ontwapening
Pakistaanse politie arresteert meer dan 100 werknemers van de partij van ex-premier Imran Khan voorafgaand een protest
JD Vance is 'meest waarschijnlijke' erfgenaam van de MAGA-beweging: Trump