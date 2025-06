Het nucleaire arsenaal van China is sneller gegroeid dan dat van enig ander land en zal naar schatting 600 kernkoppen bereiken tegen begin 2025. Dit draagt bij aan de mondiale wapenwedloop en roept strategische zorgen op, aldus een onafhankelijk internationaal instituut maandag.

Sinds 2023 breidt de nucleaire voorraad van China zich jaarlijks uit met ongeveer 100 kernkoppen, volgens het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) in het SIPRI Yearbook 2025. Het instituut waarschuwt dat er een nieuwe en gevaarlijke nucleaire wapenwedloop ontstaat, te midden van een verzwakking van internationale wapenbeheersingskaders.

Volgens het rapport had China in januari van dit jaar ongeveer 350 nieuwe intercontinentale ballistische raketsilo's (ICBM) gebouwd of bijna voltooid. Tegen het einde van dit decennium zou China mogelijk evenveel ICBM's kunnen hebben als Rusland of de VS.

Het rapport stelt echter dat zelfs als China tegen 2035 1500 kernkoppen bereikt, dit nog steeds slechts ongeveer een derde zou zijn van de huidige arsenalen van Rusland en de VS.

Uit het rapport blijkt ook dat bijna alle negen kernwapenstaten – de VS, Rusland, het VK, Frankrijk, China, India, Pakistan, Noord-Korea en Israël – in 2024 hun nucleaire capaciteiten bleven moderniseren en uitbreiden.

De totale wereldwijde nucleaire voorraad daalde licht tot 12.241, aldus het rapport, maar het waarschuwde tegelijkertijd dat er een "gevaarlijke nieuwe nucleaire wapenwedloop" aan het ontstaan is.

Rusland heeft het grootste nucleaire arsenaal ter wereld, met 5459 kernkoppen, terwijl de VS er 5177 hebben. Samen zijn deze twee landen goed voor ongeveer 90% van het wereldwijde totaal, aldus het rapport.

Israël heeft 90 kernkoppen, hoewel het land zijn nucleaire arsenaal niet heeft bevestigd. Er wordt aangenomen dat het land zijn capaciteiten aan het moderniseren is en in 2024 een test zal uitvoeren met een raketvoortstuwingssysteem. Ook lijkt het land bezig te zijn met het upgraden van zijn plutoniumproductiereactor in Dimona.

Noord-Korea had naar schatting ongeveer 50 kernkoppen in januari, hetzelfde aantal als vorig jaar. Het land beschikt over voldoende splijtbaar materiaal om tot 40 extra kernkoppen te produceren.

Langdurige rivalen Pakistan en India hebben volgens het rapport hun nucleaire programma's in 2024 uitgebreid. India heeft zijn nucleaire arsenaal licht uitgebreid tot 180 kernkoppen, vergeleken met 172 vorig jaar, en blijft nieuwe typen nucleaire leveringssystemen ontwikkelen.

Pakistan heeft in 2024 ook nieuwe leveringssystemen ontwikkeld en splijtbaar materiaal verzameld, wat erop wijst dat zijn nucleaire arsenaal in het komende decennium zou kunnen groeien. Het land wordt verondersteld 170 kernkoppen te hebben, hetzelfde aantal als in 2024.

Een kort gewapend conflict tussen de twee landen in mei benadrukte de risico's van escalatie.