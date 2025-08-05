5 augustus 2025
Israëlische ochtendaanvallen doden 63 Palestijnen in Gaza
Bolsonaro onder huisarrest geplaatst
Texaanse Democraten vluchten om Republikeinse kaart te blokkeren
Rusland zegt dat Israëlische kolonisten zijn diplomaten in Jeruzalem hebben aangevallen en veroordeelt aanval als 'grove schending'
Japan herdenkt 80 jaar sinds atoombom op Hiroshima met hernieuwde oproepen tot nucleaire ontwapening
Turkije een hotspot voor Chinese reizigers
Koninklijke Opera annuleert Israëlische voorstellingen