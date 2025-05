Vanuit een anoniem kantoor in een winkelcentrum in New Delhi runt huwelijksdetective Bhavna Paliwal haar onderzoek naar potentiële echtgenoten en echtgenotes — een bloeiende industrie in India, waar jongere generaties steeds vaker kiezen voor liefdeshuwelijken in plaats van gearrangeerde huwelijken.

De traditie waarbij partners zorgvuldig door beide families worden geselecteerd, blijft enorm populair. Maar in een land waar sociale gebruiken snel veranderen, kiezen steeds meer koppels zelf hun partner.

Voor sommige families is de eerste stap, wanneer jonge geliefden willen trouwen, niet het bellen van een priester of feestplanner, maar een speurneus zoals Paliwal, uitgerust met geavanceerde spionagetools om de potentiële partner te onderzoeken.

Sheela, een kantoormedewerker in New Delhi, vertelde dat toen haar dochter aankondigde te willen trouwen met haar vriend, ze onmiddellijk Paliwal inschakelde.

"Ik had een slecht huwelijk," zei Sheela, wiens naam is veranderd omdat haar dochter niet weet dat haar verloofde is onderzocht.

"Toen mijn dochter zei dat ze verliefd was, wilde ik haar steunen — maar niet zonder grondige controle."

Paliwal, 48, die meer dan twee decennia geleden haar Tejas Detective Agency oprichtte, zegt dat de zaken beter gaan dan ooit. Haar team behandelt ongeveer acht zaken per maand.

In een recent geval — een klant die haar toekomstige echtgenoot wilde controleren — ontdekte Paliwal een discrepantie in het salaris. "De man zei dat hij ongeveer $70.700 per jaar verdiende," zei Paliwal. "We kwamen erachter dat hij eigenlijk $7.070 verdiende."

'Dienst aan de samenleving'

Het werk is discreet. Het kantoor van Paliwal is weggestopt in een winkelcentrum, met een onopvallend bordje waarop staat dat er een astroloog gevestigd is — een dienst die families vaak gebruiken om een gunstige trouwdatum te voorspellen.

"Soms willen mijn klanten ook niet dat mensen weten dat ze een detective ontmoeten," lachte ze.

Het inhuren van een detective kan variëren van $100 tot $2.000, afhankelijk van de mate van toezicht die nodig is.

Dat is een kleine investering voor families die vaak veel meer uitgeven aan de bruiloft zelf.

Het zijn niet alleen bezorgde ouders die hun toekomstige schoonzonen of schoondochters willen doorlichten. Sommige mensen willen achtergrondcontroles uitvoeren op hun toekomstige echtgenoot — of, na het huwelijk, een vermoedelijke affaire bevestigen.

"Het is een dienst aan de samenleving," zei Sanjay Singh, een 51-jarige speurneus, die zegt dat zijn bureau dit jaar alleen al "honderden" pre-huwelijkse onderzoeken heeft uitgevoerd.

Privédetective Akriti Khatri zei dat ongeveer een kwart van de zaken bij haar Venus Detective Agency pre-huwelijkse controles zijn.

"Er zijn mensen die willen weten of de bruidegom eigenlijk homoseksueel is," zei ze, verwijzend naar een voorbeeld.

Gearrangeerde huwelijken die twee hele families samenbinden, vereisen een reeks controles voordat het paar zelfs maar met elkaar praat. Dat omvat financiële onderzoeken en, cruciaal, hun status in India's eeuwenoude kastenhiërarchie.

Huwelijken die rigide kaste- of religieuze scheidslijnen doorbreken, kunnen dodelijke gevolgen hebben, soms resulterend in zogenaamde "eerwraakmoorden".

In het verleden werden dergelijke pre-huwelijkse controles vaak uitgevoerd door familieleden, priesters of professionele huwelijksmakelaars.

Maar de razendsnelle verstedelijking in uitgestrekte megasteden heeft sociale netwerken verzwakt, waardoor traditionele manieren om huwelijksvoorstellen te verifiëren worden uitgedaagd.

Gearrangeerde huwelijken vinden nu ook online plaats via matchmaking-websites of zelfs datingapps.

"Huwelijksvoorstellen komen ook op Tinder," voegde Singh toe.

'Gebaseerd op leugens'

Het werk is niet zonder uitdagingen.

Lagen van beveiliging in moderne appartementencomplexen maken het vaak veel moeilijker voor een agent om toegang te krijgen tot een woning dan in oudere vrijstaande huizen.

Singh zei dat detectives hun charme moeten gebruiken om een "verzonnen verhaal" te vertellen om binnen te komen, en zei dat zijn teams zich bewegen in de grijze zone tussen "legaal en illegaal".

Maar hij benadrukte dat zijn agenten binnen de wet opereren en zijn teams opdraagt om "niets onethisch" te doen, terwijl hij opmerkte dat onderzoeken vaak betekenen dat "het leven van iemand wordt verwoest".

Technologie staat aan de kant van de speurneuzen.

Khatri heeft tech-ontwikkelaars ingeschakeld om een app te maken waarmee haar agenten gegevens direct online kunnen uploaden — zodat er niets op de telefoons van agenten blijft staan, voor het geval ze worden betrapt.

"Dit is veiliger voor ons team," zei ze, eraan toevoegend dat het hen ook hielp "scherpe resultaten te behalen in minder tijd en tegen lagere kosten".

Surveillancetools die slechts een paar dollar kosten, zijn gemakkelijk verkrijgbaar.

Deze omvatten audio- en video-opnameapparaten die verborgen zijn in alledaagse voorwerpen zoals muggenwerende stopcontacten, tot meer geavanceerde magnetische GPS-autovolgsystemen of kleine draagbare camera's.

De technologische vooruitgang, zei Paliwal, heeft relaties onder druk gezet.

"Hoe geavanceerder we worden, hoe meer problemen we in ons leven hebben," zei ze.

Maar ze benadrukte dat noch de technologie, noch de detectives de schuld moeten krijgen voor het ontmaskeren van een bedrieger.

"Dergelijke relaties zouden toch niet hebben standgehouden," zei ze. "Geen enkele relatie kan werken op basis van leugens."