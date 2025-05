Meer dan 90 procent van de huizen in Gaza is vernietigd of beschadigd, aldus de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), die zich baseert op gegevens van het VN-Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden (OCHA). De voortdurende oorlog van Israël tegen de enclave stort burgers steeds dieper in een humanitaire catastrofe.

"Met nergens een veilige plek om naartoe te gaan, schuilen families in onveilige ruïnes," meldde de organisatie woensdag op X. Ze drong erop aan: "IOM heeft hulpmiddelen voor schuiling klaar—toegangspunten moeten NU worden geopend."

Sinds 2 maart heeft Israël de grensovergangen naar Gaza gesloten, waardoor essentiële voorraden de enclave niet kunnen bereiken, ondanks meerdere meldingen van hongersnood in het door oorlog verwoeste gebied.

Het Israëlische leger hervatte op 18 maart eenzijdig zijn oorlog tegen Gaza, waarmee het een staakt-het-vuren en een gevangenenruilovereenkomst van 19 januari verbrak.

Tot nu toe zijn meer dan 51.300 Palestijnen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. Dat aantal is inmiddels bijgesteld naar 62.000.

Tel Aviv heeft daarnaast het grootste deel van de enclave in puin gelegd en vrijwel de gehele bevolking van het belegerde gebied ontheemd.

In november vorig jaar heeft het Internationaal Strafhof arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen Netanyahu en zijn voormalige minister van Defensie, Yoav Gallant, wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Gaza.

Israël wordt ook geconfronteerd met een genocidezaak bij het Internationaal Gerechtshof vanwege zijn oorlog tegen de enclave.