Buitenlandse leiders, de Israëlische oppositie en de families van Israëlische gevangenen hebben opgeroepen tot een einde aan de oorlog in Gaza, nadat een staakt-het-vuren met Iran was aangekondigd.

“En nu Gaza. Het is tijd om het daar ook af te ronden. Breng de gijzelaars terug, beëindig de oorlog,” schreef oppositieleider Yair Lapid van de centrumrechtse Yesh Atid-partij dinsdag op X.

Het Hostages and Missing Families Forum, de belangrijkste groep die de families van gevangenen vertegenwoordigt, riep ook de Israëlische premier Benjamin Netanyahu op om een staakt-het-vuren in Gaza na te streven.

“We roepen de regering op om dringende onderhandelingen te starten die alle gijzelaars naar huis brengen en de oorlog beëindigen. Degenen die een staakt-het-vuren met Iran kunnen bereiken, kunnen ook de oorlog in Gaza beëindigen,” aldus een verklaring.

Van de 251 gijzelaars die in oktober 2023 werden gevangengenomen, worden er volgens het Israëlische leger nog 49 vastgehouden in Gaza, waaronder 27 die zijn overleden.

De premier van Qatar verklaarde dat het Golfstaatje werkt aan het hervatten van gesprekken over een staakt-het-vuren.

“We zetten onze inspanningen voort en, zo God het wil, zullen we proberen binnen de komende twee dagen een kans te vinden voor indirecte onderhandelingen tussen beide partijen,” zei Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

De Israëlische president Isaac Herzog suggereerde dat het staakt-het-vuren met Iran een “grote kans” biedt om nationale eenheid te bevorderen na de zeer verdeelde oorlog in Gaza, hoewel hij niet opriep tot een einde aan de gevechten in de enclave.

“Ik geloof dat dit een moment van goede wil en nationale overeenstemming kan zijn over veel pijnlijke kwesties,” zei Herzog tegen verslaggevers op de locatie van een Iraanse raketaanval in het zuiden van Israël.

‘Het moment’

De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde dat er een staakt-het-vuren van kracht is tussen Israël en Iran na 12 dagen van conflict, waarin Israël en de VS Iraanse nucleaire faciliteiten bombardeerden, wat Iran ertoe bracht te reageren met aanvallen op Israël en een Amerikaanse basis in Qatar.

Ook buitenlandse leiders spraken de hoop uit dat het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Iran zou leiden tot een wapenstilstand in Gaza, waar Israëlische troepen meer dan 20 maanden geleden een offensief begonnen.

“Vandaag... is het moment gekomen om een staakt-het-vuren voor Gaza te sluiten,” zei bondskanselier Friedrich Merz tegen het Duitse parlement.

De Palestijnse Autoriteit eiste dat het staakt-het-vuren met Iran zou worden uitgebreid tot Gaza, dat volgens VN-agentschappen te kampen heeft met hongersnoodachtige omstandigheden en bijna dagelijkse dodelijke schietpartijen in de buurt van hulpcentra.

“Het Palestijnse presidentschap verwelkomde de aankondiging van een staakt-het-vuren door de Amerikaanse president Donald Trump,” aldus een verklaring van het kantoor van president Mahmoud Abbas, eraan toevoegend: “We eisen de voltooiing van deze stap door een staakt-het-vuren te bereiken dat ook de Gazastrook omvat.”

De oorlog van Israël in Gaza heeft sinds 23 oktober minstens 56.077 mensenlevens geëist, volgens cijfers van Palestijnse gezondheidsautoriteiten.