De kledingsector in Sri Lanka staat onder druk als het eiland niet in staat is een tarief te bedingen dat lager is dan de 30 procent die de Amerikaanse president Donald Trump heeft opgelegd aan import uit Colombo, waarschuwde een belangrijke organisatie donderdag.

De Verenigde Staten nemen 40 procent van de kledingexport van Sri Lanka en genereerden vorig jaar 1,9 miljard dollar. De sector is ook de derde grootste bron van buitenlandse valuta voor Sri Lanka en biedt werk aan 300.000 mensen, van wie de meerderheid vrouwen zijn.

"Als dit het uiteindelijke tarief is, zit Sri Lanka in de problemen, omdat onze concurrenten, zoals Vietnam, lagere tarieven hebben gekregen," zei Yohan Lawrence van het Joint Apparel Associations Forum (JAAF), dat de grootste kledingbedrijven vertegenwoordigt.

"Maar we hopen dat we de gesprekken kunnen voortzetten."

In een brief liet Trump president Anura Kumara Dissanayake weten dat het tarief van 30 procent vanaf 1 augustus van kracht is, een percentage dat aanzienlijk hoger ligt dan het tarief van 20 procent dat wordt toegepast op Sri Lanka's concurrent Vietnam.

Het Amerikaanse tarief voor buurland Bangladesh, een andere belangrijke Zuid-Aziatische kledingexporteur, bedraagt 35 procent, terwijl het tarief voor India, eveneens een grote leverancier aan de VS, nog niet bekend is gemaakt.

Toen Trump op 2 april zijn tarieven aanvankelijk aankondigde, dreigde hij met een heffing van 44 procent op ongeveer 3 miljard dollar aan Sri Lankaanse export.