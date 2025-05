China heeft de invoer van tot wel 600.000 metrische ton, voornamelijk Australische tarwe, uitgesteld en een deel van deze ladingen aan andere kopers aangeboden. Dit komt doordat de binnenlandse voorraden ruim voldoende zijn en de vraag in 's werelds grootste tarwe-importerende land is afgenomen, aldus twee handelsbronnen met directe kennis van de situatie.

Volgens gegevens van het Amerikaanse Ministerie van Landbouw vertegenwoordigde China 6 procent van de wereldwijde tarwe-import in het jaar tot juni 2024. Door de grote rol van het land op de markt kan de verminderde vraag de benchmarkprijzen voor tarwe in Chicago onder druk zetten. Deze prijzen blijven onder de $6 per bushel, na in juli te zijn gedaald tot een vierjarig dieptepunt van $5,14.

Het land heeft momenteel ruime voorraden dankzij overvloedige oogsten van maïs en tarwe. Om de lokale prijzen, die hierdoor zijn gedaald, te ondersteunen, wil China geen nieuwe tarwe ontvangen vóór april, aldus de bronnen.

Een van de bronnen, een handelaar uit Singapore die werkt bij een internationaal bedrijf dat Amerikaanse en Australische tarwe in Azië verkoopt, zei dat hij rechtstreeks op de hoogte was van vier ladingen met in totaal ongeveer 240.000 ton, drie uit Australië en één uit Canada, die Chinese kopers probeerden door te verkopen in Zuidoost-Azië.

De handelaar verklaarde dat hij van andere handelaren heeft gehoord dat in totaal ongeveer tien schepen uit Australië en Canada worden vertraagd of doorverkocht. Elk schip vervoert ongeveer 60.000 ton tarwe.

"China heeft de levertijd van verschillende tarweladingen uit Australië en Canada uitgesteld," zei hij. "Er zijn voldoende voorraden op de Chinese markt en de lokale prijzen zijn gedaald."

Chinese tarwe-importeurs

Een bron bij een grote graanhandelaar in Australië meldde dat hij directe kennis heeft van twee tarwezendingen die in februari naar China zouden worden geleverd. Eén daarvan is uitgesteld tot april, terwijl de andere onderweg is, maar een deel van de lading wordt omgeleid naar Thailand.

"De andere is aan het varen, maar de koper is van plan om een ​​deel (van het graan aan boord) naar Thailand te verschepen."

China heeft in totaal acht tot tien Australische zendingen, die oorspronkelijk in januari of februari zouden worden geleverd, vertraagd of omgeleid. Voor maart zijn er geen nieuwe zendingen geboekt, aldus de bron. "China wil gewoon niets ontvangen vóór april," voegde hij eraan toe.

Begin vorig jaar annuleerden of stelden Chinese tarwe-importeurs ongeveer 1 miljoen metrische ton Australische tarweladingen uit, omdat de groeiende wereldvoorraden de prijzen deden dalen.

Toch importeerde China in de eerste drie maanden van 2024 1,7 miljoen ton tarwe uit Australië, een daling ten opzichte van 2,5 miljoen ton in dezelfde periode een jaar eerder. Uit Canada importeerde het land 923.000 ton, een stijging ten opzichte van 783.000 ton een jaar eerder, volgens Chinese handelsgegevens verkregen via Trade Data Monitor.

Australië begint elk jaar met vers geoogste tarwe en is de afgelopen jaren de belangrijkste leverancier van China geweest in het eerste kwartaal.

China's staatsbedrijf COFCO, dat de meeste van deze vertraagde of omgeleide ladingen importeert, betaalt de kosten van het uitstellen van de zendingen, inclusief opslagkosten, en neemt eventuele winst of verlies bij de doorverkoop van de tarwe voor zijn rekening, aldus de bron in Australië.