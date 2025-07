Groot-Brittannië zal in september de staat Palestina erkennen, tenzij de Israëlische regering substantiële stappen onderneemt om een einde te maken aan de "verschrikkelijke situatie" in Gaza en aan andere voorwaarden voldoet, aldus de Britse premier Keir Starmer volgens een regeringsverklaring.

"Hij zei dat het VK de staat Palestina in september zal erkennen, vóór de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (UNGA), tenzij de Israëlische regering substantiële stappen onderneemt om de verschrikkelijke situatie in Gaza te beëindigen, een staakt-het-vuren bereikt, duidelijk maakt dat er geen annexatie zal plaatsvinden in de bezette Westelijke Jordaanoever, en zich inzet voor een langdurig vredesproces dat leidt tot een tweestatenoplossing," aldus de verklaring van dinsdag.

Hij herhaalde dat er geen gelijkwaardigheid is tussen Israël en Hamas en dat de eisen aan Hamas blijven: dat zij alle gijzelaars vrijlaten, instemmen met een staakt-het-vuren, accepteren dat zij geen rol zullen spelen in het bestuur van Gaza, en ontwapenen.

Druk op Starmer

De Britse premier Keir Starmer staat onder druk van enkele hoge regeringsleden om onmiddellijk een Palestijnse staat te erkennen, volgens berichten.

Maandag voegden nog eens 34 parlementsleden hun namen toe aan een partijoverstijgende brief aan de premier waarin ze hem opriepen Palestina als soevereine staat te erkennen. Hun namen voegen zich bij de 221 die de brief oorspronkelijk ondertekenden toen deze vrijdag werd gepubliceerd, waaronder onafhankelijke parlementsleden Jeremy Corbyn en Zarah Sultana, evenals Chris Hinchliff, die onlangs de Labour-fractie verloor vanwege rebellie in het Lagerhuis, meldde ITVX.

De Commissie Buitenlandse Zaken van het Parlement riep de regering onlangs ook op om onmiddellijk de Palestijnse staat "moedig en gedurfd" te erkennen in haar voorbereidingen met bondgenoten voor een tweestatenoplossing voor Israëli's en Palestijnen.

Emily Thornberry, voorzitter van de commissie, zei in een verklaring dat er "enorme frustratie heerst onder veel Britten dat de regering consequent te weinig en te laat heeft gehandeld."

Vreselijk lijden

Ondertussen heeft het VK zijn eerste luchtlevering van hulpgoederen naar Gaza uitgevoerd, aldus de regering, terwijl VN-agentschappen waarschuwen dat het Palestijnse gebied op de rand van hongersnood staat.

Het kantoor van premier Keir Starmer meldde dat "de eerste luchtleveringen van Britse hulp" dinsdag aankwamen, met een waarde van ongeveer een half miljoen pond aan levensreddende voorraden.

"Het Palestijnse volk heeft nu in Gaza vreselijk geleden door een catastrofaal falen van hulp; we zien uitgehongerde baby's en kinderen die te zwak zijn om te staan," zei Starmer in een televisietoespraak, eraan toevoegend: "Het lijden moet stoppen."

De Franse president Emmanuel Macron kondigde vorige week aan dat Frankrijk tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september formeel de staat Palestina zal erkennen, waarmee het de machtigste Europese natie wordt die zo'n stap zet.

Palestina stond van 1920 tot 1948 onder een Brits mandaat, waarna Israël begon met het annexeren en bezetten van Palestijns grondgebied in opeenvolgende jaren.