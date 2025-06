Een internationale conferentie over mondiale concurrentie in het Midden-Oosten is van start gegaan aan de Bogazici Universiteit in Istanbul. Tijdens de conferentie worden discussies gevoerd over de herstructurering van handelsnetwerken en actuele internationale ontwikkelingen.

De tweedaagse conferentie, getiteld “Great Power Competition & the Middle East: Redrawing Trade Routes and Networks,” wordt georganiseerd door de universiteit in samenwerking met het PLUS Institute (het Oostenrijkse Instituut voor Internationaal Onderzoek en Ontwikkeling), het Al Jazeera Centre for Studies, de Stichting voor Politiek, Economisch en Sociaal Onderzoek (SETA) in Ankara, de hoofdstad van Turkije, en het Center for Turkish Studies aan de Shanghai Universiteit.

De conferentie brengt academici, strategen en onderzoekers samen uit onder andere Turkije, Oostenrijk, Duitsland, China, Rusland, Iran, Qatar, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

Op de eerste dag van de conferentie worden in de eerste sessie discussies gevoerd over de concurrentie tussen grootmachten en de imperiale erfenissen in het Midden-Oosten. Daarnaast wordt verwacht dat er wordt gesproken over handelsroutes en de rol van India, Rusland en China in de internationale handel.

Ook wordt er gediscussieerd over de positie van Europa en de debatten rondom strategische autonomie.

De tweede dag staat in het teken van strategische allianties in het Midden-Oosten, regionale inspanningen en mondiale strategieën in de regio. Daarnaast worden veranderende conflicten en hiërarchieën in zowel de wereld als de regio besproken, evenals de opkomst van een nieuwe mondiale orde.

In het algemeen zal de conferentie alternatieve handelsroutes bespreken, zoals het Belt and Road Initiative (BRI), de International North-South Transport Corridor (INSTC) en de India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC). Ook energieroutes, normatieve transformaties en regionale samenwerking komen aan bod.