Defensie laat eerste voedselhulp vallen boven Gaza
Het Ministerie van Defensie parachuteerde op 3 augustus zestien pallets met ongeveer 15 ton humanitaire goederen tijdens deze eerste Belgische missie.
Humanitaire hulp bestemd voor Palestijnen wordt klaargemaakt om boven Gaza te worden gedropt. / Foto: AP
4 augustus 2025

Er is een ernstig tekort aan voedsel, drinkwater en medicijnen in veel delen van Gaza, en de humanitaire situatie daar is nog steeds zeer ernstig. De Belgische bijdrage en de samenwerking met andere partners zorgen ervoor dat essentiële hulp zelfs de moeilijkst bereikbare gebieden kan bereiken.

De Jordan Hashemite Organisation (JHCO), een gerenommeerde organisatie, levert de goederen en sorteert en verpakt de zendingen. Pasta, rijst, conserven en melkpoeder vormen de hoofdbestanddelen van de ingrediënten, hoewel dit varieert afhankelijk van de beschikbaarheid.

Een vliegveld in Jordanië dient als vertrekpunt voor de luchtdroppings.

Belangrijke keuzes worden direct vanuit de cockpit gemaakt, omdat de Belgische grondtroepen niet bij de missie betrokken zijn. De één van de piloten zegt: "Als de veiligheidssituatie daarom vraagt, kunnen we een landing op elk moment annuleren."

Dit is omdat deze leveringen mensen in gevaar brengen. Wanneer mensen proberen iets uit de net gevallen pakketten te halen, ontstaat er chaos en is het moeilijk om precies in de gaten te houden waar de pakketten terechtkomen, en om er zeker van te zijn dat volgende landingen niemand raken.

Peter, luitenant-kolonel en hoofd van het detachement van de operatie, stelt dat er geen sprake is van "nulrisico".

"We landen boven een gebied met veel burgers. Zelfs als alles volgens plan verloopt, kan iemand op de grond geraakt worden.”

In het Schaffen Parachute Training Center is de luchttankruimte (RavAir) essentieel voor de voorbereiding van de vracht. In nauwe samenwerking met de bemanning van de A400M zijn de professionals verantwoordelijk voor het zorgvuldig verpakken, plaatsen en vastzetten van de vracht aan boord.

Toch blijft er hoop, ook zichtbaar in deze tweet van Theo Francken, Minister van Defensie en Buitenlandse Handel:

