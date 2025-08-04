Er is een ernstig tekort aan voedsel, drinkwater en medicijnen in veel delen van Gaza, en de humanitaire situatie daar is nog steeds zeer ernstig. De Belgische bijdrage en de samenwerking met andere partners zorgen ervoor dat essentiële hulp zelfs de moeilijkst bereikbare gebieden kan bereiken.

De Jordan Hashemite Organisation (JHCO), een gerenommeerde organisatie, levert de goederen en sorteert en verpakt de zendingen. Pasta, rijst, conserven en melkpoeder vormen de hoofdbestanddelen van de ingrediënten, hoewel dit varieert afhankelijk van de beschikbaarheid.

Een vliegveld in Jordanië dient als vertrekpunt voor de luchtdroppings.

Belangrijke keuzes worden direct vanuit de cockpit gemaakt, omdat de Belgische grondtroepen niet bij de missie betrokken zijn. De één van de piloten zegt: "Als de veiligheidssituatie daarom vraagt, kunnen we een landing op elk moment annuleren."

Dit is omdat deze leveringen mensen in gevaar brengen. Wanneer mensen proberen iets uit de net gevallen pakketten te halen, ontstaat er chaos en is het moeilijk om precies in de gaten te houden waar de pakketten terechtkomen, en om er zeker van te zijn dat volgende landingen niemand raken.