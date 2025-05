De FBI heeft een Amerikaans-Duitse staatsburger gearresteerd op John F. Kennedy Airport wegens een poging tot brandstichting bij het Amerikaanse ambassadekantoor in Tel Aviv, Israël, zo heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie bekendgemaakt.

Joseph Neumayer, 28 jaar oud, is zondag aangeklaagd voor een poging om het ambassadegebouw te vernietigen met behulp van vuur of explosieven.

FBI-agenten arresteerden Neumayer bij zijn aankomst in New York, nadat de Israëlische autoriteiten hem hadden gedeporteerd naar de Verenigde Staten.

Neumayer verscheen voor het eerst voor de Amerikaanse magistraatrechter Peggy Kuo in het Eastern District van New York, waar werd besloten hem in hechtenis te houden.

Volgens de aanklacht arriveerde Neumayer in april in Israël en benaderde hij op 19 mei de ambassade in Tel Aviv met een rugzak die drie geïmproviseerde brandbommen bevatte, ook wel bekend als molotovcocktails.

Bedreigende berichten

Uit Neumayers berichten op sociale media bleek dat hij bedreigende teksten plaatste, waaronder "sluit je bij me aan terwijl ik de ambassade in Tel Aviv in brand steek". Andere berichten zouden bedreigingen tegen het leven van de Amerikaanse president Donald Trump bevatten.

"Het ministerie zal dergelijk geweld niet tolereren en zal deze verdachte tot het uiterste van de wet vervolgen," zei procureur-generaal Pamela Bondi.

FBI-directeur Kash Patel noemde het "verachtelijk en gewelddadig gedrag".

Als Neumayer wordt veroordeeld, riskeert hij een gevangenisstraf van vijf tot twintig jaar en een boete tot $250.000, aldus het ministerie van Justitie.

Twee dagen na de vermeende poging tot aanslag van Neumayer in Tel Aviv schoot een man twee medewerkers van de Israëlische ambassade dood buiten een Joods museum in Washington.