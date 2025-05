Het Hongaarse parlement heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat het jaarlange proces in gang zet om het land terug te trekken uit het Internationaal Strafhof (ICC). De regering van premier Viktor Orbán verklaarde dat het hof te "politiek" is geworden.

De aankondiging van de terugtrekking kwam op 3 april, kort nadat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in Hongarije arriveerde voor een staatsbezoek. Dit bezoek was opmerkelijk, aangezien het plaatsvond ondanks een arrestatiebevel van het ICC tegen Netanyahu.

Het voorzitterschap van de Vergadering van Staten die Partij zijn bij het ICC uitte zijn bezorgdheid over deze stap van Hongarije.

Het Internationaal Strafhof werd meer dan twintig jaar geleden opgericht om personen te vervolgen die beschuldigd worden van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide. Orbán verklaarde vorige maand dat het ICC "niet langer een onpartijdige rechtbank is, maar eerder een politiek instrument."

Hongarije heeft het idee van een arrestatie van de Israëlische premier afgewezen en noemde het arrestatiebevel "brutaal".

Netanyahu's arrestatie een keerpunt

Hongarije is een oprichtend lid van het ICC en ratificeerde het oprichtingsdocument in 2001. Echter, de wet is nooit officieel afgekondigd.

Het wetsvoorstel om zich terug te trekken uit het ICC werd dinsdag aangenomen met 134 stemmen voor en 37 tegen.

"Hongarije wijst het gebruik van internationale organisaties — in het bijzonder strafhoven — als instrumenten van politieke invloed resoluut af," aldus het wetsvoorstel, ingediend door vicepremier Zsolt Semjén, zoals te lezen is op de website van het parlement.

Netanyahu noemde het besluit van Hongarije om het ICC te verlaten een "moedige en principiële beslissing". De Israëlische premier wordt door het ICC gezocht wegens beschuldigingen van oorlogsmisdaden in Gaza, terwijl Israël zijn militaire operaties in de Palestijnse enclave uitbreidt. Netanyahu ontkent deze beschuldigingen.

Een terugtrekking van een land uit het ICC wordt van kracht één jaar nadat de secretaris-generaal van de Verenigde Naties een schriftelijke kennisgeving van het besluit heeft ontvangen.