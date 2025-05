Het aantal asielaanvragen door Syriërs in de Europese Unie is in februari gedaald tot het laagste niveau in meer dan een decennium, na de afzetting van Bashar al-Assad, aldus het asielagentschap van de EU woensdag.

Uit gegevens van het Europees Agentschap voor Asielzaken (EUAA) blijkt dat Syriërs in februari 5.000 aanvragen indienden in de 27 EU-lidstaten, plus Zwitserland en Noorwegen. Dit is een daling van 34 procent ten opzichte van de voorgaande maand.

"De nieuwste asielcijfers tonen aan hoe belangrijk stabiliteit in andere regio's is voor Europa," zei Magnus Brunner, de migratiecommissaris van de EU.

De langdurige Syrische leider Assad werd in december afgezet door oppositiekrachten in het land, na meer dan tien jaar burgeroorlog.

Honderdduizenden Syriërs die in het buitenland onderdak hadden gezocht, zijn sindsdien naar huis teruggekeerd, volgens de Verenigde Naties.

In totaal ontvingen de 27 EU-lidstaten, Zwitserland en Noorwegen in februari ongeveer 69.000 asielaanvragen, in lijn met een dalende trend die in oktober 2024 begon, aldus de EUAA.

Syriërs, die lange tijd de grootste groep aanvragers vormden, waren nu de derde grootste groep, na Venezolanen en Afghanen.

Frankrijk was het belangrijkste ontvangende land, gevolgd door Spanje en Duitsland—dat jarenlang de populairste bestemming was.