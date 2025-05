Oekraïne had behoefte aan ruimere veiligheidsgaranties en de Russische president Vladimir Poetin was niet bang voor Europa. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vertelde Fox News dat hij de Amerikaanse president Donald Trump had opgeroepen om aan de kant van Oekraïne te staan.

"We willen dat hij (Trump) aan de kant van gerechtigheid staat, aan de kant van Oekraïne," zei Zelensky in het interview dat dinsdagavond werd uitgezonden. "Poetin is niet bang voor Europa."

Het Witte Huis gaf geen directe reactie.

Zelensky voegde eraan toe dat Oekraïne de "bezetting" door Rusland niet kan erkennen, maar dat het de voorkeur geeft aan een diplomatieke oplossing.

Trump, die op 20 januari aantrad, heeft beloofd de oorlog tussen Rusland en Oekraïne snel te beëindigen, maar details over zijn aanpak blijven onduidelijk.

Adviseurs hebben gesuggereerd dat een akkoord maanden kan duren.

Trump heeft aangegeven bereid te zijn om met Poetin te praten over het beëindigen van de oorlog, een andere benadering dan voormalig president Joe Biden, die directe gesprekken met de Russische leider vermeed.

De verkiezingswinst van Trump in november wekte hoop op een diplomatieke oplossing om de oorlog, die in februari 2022 begon, te beëindigen. Tegelijkertijd zorgde het in Kiev voor zorgen over de mogelijke voorwaarden van een vredesakkoord.

Na de oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft de Verenigde Staten onder Biden meer dan $175 miljard aan hulp toegezegd aan Oekraïne, waaronder meer dan $60 miljard aan veiligheidssteun.

Het blijft onzeker of deze hulp in hetzelfde tempo zal doorgaan onder Trump.