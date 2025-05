Bij een brand in een restaurant in het noordoosten van China zijn dinsdag 22 mensen omgekomen en drie gewond geraakt, aldus de staatsomroep van Beijing. De brand brak uit in de stad Liaoyang, ongeveer 580 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Beijing.

“Om 12:25 uur (0425 GMT) op 29 april brak er een brand uit in een restaurant,” meldde CCTV. “Om 14:00 uur had het incident geleid tot 22 doden en drie gewonden,” voegde het eraan toe. President Xi Jinping verklaarde dat de brand “aanzienlijke slachtoffers” had veroorzaakt en dat de lessen hieruit “diepgaand ernstig” waren, aldus CCTV.

Xi riep op tot “alle mogelijke inspanningen om de gewonden te behandelen, de nasleep voor de overledenen goed af te handelen en steun te bieden aan hun families, de oorzaak van de brand snel vast te stellen en verantwoordelijkheid te nemen in overeenstemming met de wet,” aldus het rapport.

Op online gedeelde en door AFP geverifieerde beelden waren hevige vlammen te zien die een restaurant van twee verdiepingen overspoelden en dikke zwarte rook die de lucht in gierde. Andere geverifieerde video's, gepubliceerd op Douyin, China's versie van TikTok, toonden paramedici die een slachtoffer op een brancard in een ambulance vervoerden en verschillende brandweerlieden die de vlammen met slangen bestrijden.

Dodelijke branden komen relatief vaak voor in China vanwege lakse bouwvoorschriften en een vaak slordige aanpak van arbeidsveiligheid. Deze maand kwamen 20 mensen om bij een brand in een verzorgingstehuis in de noordelijke provincie Hebei. En in januari kostte een brand op een groentemarkt in de stad Zhangjiakou, ten noordwesten van Beijing, acht mensen het leven en raakten 15 anderen gewond.

Een maand daarvoor kwamen negen mensen om bij een brand op een bouwplaats in de oostelijke stad Rongcheng.