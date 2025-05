Robert Francis Prevost werd in 1955 geboren in de VS en werd op 69-jarige leeftijd de 267e paus. Hij markeerde een historische mijlpaal als de eerste paus uit zowel de Verenigde Staten als Peru. Paus Leo XIV spreekt vloeiend vijf talen en heeft tientallen jaren in Latijns-Amerika doorgebracht als professor en bisschop voordat hij in 2025 het pausdom aanvaardde.

Zijn gematigde politieke standpunten en uitgesproken kritiek op het buitenlands beleid van de VS hebben al tot wereldwijde discussies geleid.