De Europese Begroting: Een Complexe Strijd in Brussel

In Brussel is er momenteel een intensieve discussie gaande over de nieuwe begroting van de Europese Unie, een onderwerp dat veel aandacht trekt. De EU is van plan om bijna 1300 miljard euro uit te geven over een periode van zeven jaar, wat neerkomt op ongeveer 180 miljard euro per jaar. Dit bedrag vertegenwoordigt ongeveer 1 procent van het totale inkomen van de 27 lidstaten van de EU.

Hoewel de nieuwe begroting pas in 2028 van kracht wordt, zijn de voorbereidende gesprekken al begonnen. De eerste uitwisselingen over de financiële middelen zijn inmiddels gestart.

Een aanzienlijk deel van de 1300 miljard euro wordt door de lidstaten zelf gefinancierd. Dit vormt een politiek gevoelig onderwerp: sommige landen, zoals Spanje, Frankrijk en Polen, pleiten voor een hogere begroting, terwijl anderen, zoals Nederland en Duitsland, zich verzetten tegen een verhoging. Deze laatste landen behoren tot de 'zuinige' groep en zijn van mening dat de EU zich moet beperken tot taken die de lidstaten niet zelfstandig kunnen uitvoeren.

Daarnaast is er een ander belangrijk aspect dat aandacht vereist. Een aanzienlijk bedrag moet worden gereserveerd voor de aflossing van schulden die zijn ontstaan door de steun aan landen tijdens de coronacrisis. In 2020 werd er een Coronaherstelfonds opgezet met honderden miljarden euro's, en vanaf 2028 moeten deze schulden worden terugbetaald. De jaarlijkse aflossingen worden geschat op 24 tot 30 miljard euro, wat een aanzienlijke extra last vormt, goed voor bijna 20 procent van het huidige jaarlijkse budget van de EU.

De Europese Commissie kan besluiten om de terugbetalingen uit te stellen, maar dit verschuift het probleem naar de toekomst. De leningen moeten uiterlijk in 2058 zijn terugbetaald, en de discussie over de voorwaarden en timing van deze terugbetalingen is nog steeds gaande.

Veranderingen in de Bestedingen

De uiteindelijke hoogte van de begroting is nog onzeker, en dat is niet het enige punt van discussie. De Europese Commissie heeft plannen om de bestedingen te herzien. Momenteel gaat ongeveer 30 procent van het budget naar minder welvarende EU-regio's en landen via cohesiefondsen. Het idee is dat deze steun uiteindelijk iedereen ten goede komt.

Daarnaast ontvangt de landbouwsector al jarenlang ongeveer een derde van het budget, voornamelijk voor inkomenssteun aan boeren. De Commissie vindt het echter niet meer passend dat 60 procent van de begroting aan deze twee gebieden wordt besteed, vooral gezien de huidige geopolitieke situatie met bedreigingen van landen zoals Rusland en de Verenigde Staten. Er is een roep om meer investeringen in defensie.

Het Nederlandse Standpunt

Nederland steunt een modernisering van de Europese begroting en legt de nadruk op drie belangrijke thema's: het versterken van de Europese concurrentiekracht, asiel en migratie, en veiligheid en defensie. In een brief aan de Tweede Kamer wordt gepleit voor een grotere financiële toewijzing aan deze onderwerpen.

Toch stelt Nederland voorwaarden: er mag niet te veel geld van de Nederlandse belastingbetaler naar Brussel gaan. Het demissionaire kabinet spreekt van een 'acceptabel' bedrag en verwacht nog steeds een korting op de EU-bijdrage. Bovendien wil het kabinet niet dat de Europese Commissie in de nieuwe begroting gezamenlijke leningen aangaat.

Veel landen en landbouworganisaties zijn echter tegen een vermindering van de financiële middelen. Ze hebben hun bezorgdheid geuit, en er zijn al protesterende boeren in Brussel gesignaleerd.

Gezamenlijke Leningen: Eurobonds

Een derde belangrijk discussiepunt betreft het voorstel van de Commissie om als EU gezamenlijke leningen aan te gaan, ook wel eurobonds genoemd. Dit zou in crisissituaties mogelijk moeten zijn, zoals gerapporteerd door de Britse krant Financial Times.

De EU heeft eerder gebruikgemaakt van gezamenlijke leningen, maar dit betrof tijdelijke leningen voor noodsituaties, zoals de coronacrisis en defensie-uitgaven. Het nieuwe voorstel zou deze mogelijkheid permanent maken in tijden van crisis, wat op weerstand stuit bij Nederland.

Eurobonds zijn politiek zeer gevoelig. Tegenstanders, waaronder Nederland, Denemarken, Duitsland en Zweden, willen niet de financiële risico's van andere landen dragen. Aan de andere kant zijn er ook veel voorstanders, zoals Polen, Italië en Frankrijk.

De lidstaten hebben nu meer dan twee jaar de tijd om tot een overeenstemming te komen. Hoewel dit veel lijkt, is het met de vele discussiepunten waarschijnlijk niet voldoende.