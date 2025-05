De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noel Barrot verklaarde dat het Nederlandse verzoek om herziening van de partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Israël, die Israël privileges geeft op de markt van de Europese Unie (EU), legitiem is.

Barrot zei afgelopen weekend in een gezamenlijke uitzending van radio France Inter, de krant Le Monde en de publieke omroep Franceinfo, dat Nederland de Europese Commissie heeft gevraagd te onderzoeken of de regering in Tel Aviv zich aan Artikel 2 van de partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Israël heeft gehouden.

"Dit is een legitiem verzoek en ik verzoek de Europese Commissie om dit te onderzoeken", aldus de Franse diplomaat.

Op de vraag of deze woorden betekenden dat Frankrijk voorstander was van het in twijfel trekken van de overeenkomst, zei Barrot: "Laten we eens kijken hoe de Europese Commissie zal beoordelen, of Israël zich wel of niet aan Artikel 2 van deze overeenkomst houdt."

Artikel 2 van de partnerschapsovereenkomst, die Israël handelsvoorrechten van de EU verleent, stelt dat de betrekkingen tussen de partijen gebaseerd moeten zijn op "mensenrechten".