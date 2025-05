Amerikaanse federale agenten arresteerden vorige maand activist Mahmoud Khalil van de Columbia Universiteit zonder arrestatiebevel, omdat ze vreesden dat hij zou vluchten voordat er één kon worden verkregen, zo blijkt uit recent ingediende rechtbankdocumenten.

“Over het algemeen moet er een arrestatiebevel worden verkregen. Echter, een uitzondering op deze eis bestaat wanneer de immigratieambtenaar reden heeft om aan te nemen dat de persoon waarschijnlijk zal ontsnappen voordat een bevel kan worden verkregen,” betoogden de advocaten van de overheid donderdag in de rechtbank.

De advocaten van de overheid rechtvaardigden de arrestatie door te stellen dat Khalil niet meewerkte en verklaarde dat “hij de plaats zou verlaten.” Echter, videobeelden van zijn arrestatie, opgenomen door zijn toen zwangere vrouw Noor Abdalla — een Amerikaanse staatsburger — tonen iets anders.

De advocaten van de overheid wezen ook op Khalils nalatigheid om zijn groene kaart bij zich te dragen, wat volgens hen een “overtreding” is. Volgens de USCIS moet een houder van een groene kaart deze te allen tijde bij zich dragen.

Khalil, die vorig jaar hielp bij het organiseren van campusprotesten tegen de brute oorlog van Israël tegen Gaza, die een golf van pro-Palestina protesten op gang bracht op verschillende Amerikaanse campussen, werd op 8 maart gearresteerd door agenten van de Amerikaanse Immigration and Customs Enforcement (ICE) in zijn appartement in New York City, dat eigendom is van de universiteit, als onderdeel van het harde optreden van de Amerikaanse president Donald Trump tegen pro-Palestijns activisme.

“Dit is duidelijk weer een wanhopige poging van de Trump-regering om de onwettige arrestatie en detentie van mensenrechtenverdediger Mahmoud Khalil te rechtvaardigen, die nu, volgens de impliciete erkenning van de overheid, een politieke gevangene van de Verenigde Staten is,” zei zijn advocaat Amy Greer in een e-mailverklaring. Ze benadrukte dat “hij kalm bleef en hun bevelen opvolgde.”

“De overheid geeft nu eindelijk toe wat de hele wereld al zag en weet: dat ICE geen bevel had om Mahmoud Khalil te arresteren,” verklaarde Ramzi Kassem, een van Khalils advocaten en codirecteur van het CLEAR Project aan de CUNY Law School.

Hoewel de Trump-regering Khalil beschuldigt van betrokkenheid bij “activiteiten die overeenkomen met Hamas,” is er geen bewijs in de rechtbank gepresenteerd om deze bewering te ondersteunen. Hij is niet aangeklaagd voor enig misdrijf.

Khalil blijft vastzitten in Louisiana en miste de geboorte van zijn eerste kind nadat ICE een verzoek om tijdelijke vrijlating had afgewezen.

Harde aanpak van pro-Palestina activisme

De arrestatie van Khalil was de eerste in een bredere aanpak van pro-Palestina activisme door de Trump-regering.

Enkele dagen na Khalils arrestatie werd een andere pro-Palestina student, Badar Khan Suri, een Indiase onderzoeker aan de Georgetown University, gearresteerd. Zijn advocaat verklaarde dat hij werd gearresteerd vanwege de Palestijnse identiteit van zijn vrouw.

Na de arrestatie van Suri richtten de autoriteiten zich op een andere pro-Palestina student, Momodou Taal, en vroegen hem zichzelf aan te geven.

Op 25 maart verklaarde Yunseo Chung, een student van Columbia University, dat ze de Trump-regering aanklaagde om haar deportatie uit de VS te stoppen vanwege haar deelname aan een pro-Palestina protest afgelopen voorjaar.

Ook op 25 maart werd Ozturk, een promovendus aan de Tufts University, op klaarlichte dag ontvoerd door Amerikaanse autoriteiten vanwege haar kritiek op Israëls geweld in Gaza.

Vorige week arresteerden de autoriteiten Mohsen Mahdwai, een pro-Palestina activist en eveneens student aan Columbia, tijdens zijn burgerschapsgesprek.

Andere studenten, zoals Leqaa Kordia, Ranjani Srinivasan en Alireza Doroudi, zijn ofwel vastgehouden of hebben zichzelf gedeporteerd.