Het dodental in de Australische deelstaat Queensland dit jaar door de in de bodem voorkomende ziekte melioidosis is gestegen tot 31 nadat nog een persoon overleed, meldden lokale media woensdag.

Het meest recente overlijden werd afgelopen week gemeld in Townsville, volgens ABC News.

Het ministerie van Volksgezondheid van Queensland ontving dit jaar 221 meldingen van melioïdose, wat experts omschrijven als een significante uitbraak in de staat.

De meeste gevallen werden gemeld in Cairns en Townsville, waaronder een cluster in de noordelijke buitenwijken van Townsville. Steven Donohue, directeur van de Townsville Publieke Volksgezondheid, verklaarde dat zware drinkers, ouderen en mensen met chronische gezondheidsproblemen het meeste risico lopen.

Melioïdose is een zeldzame ziekte die wordt veroorzaakt door bacteriën die in de bodem en het water in Noord-Australië en Zuidoost-Azië voorkomen.

De bacterie komt het lichaam binnen via snijwonden of door inademing, waardoor het aantal gevallen sterk toenam na de record overstromingen van dit jaar.